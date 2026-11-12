Karriere mit Geschmack: Top-Jobs in Tirol

Wer einen Job mit Zukunft sucht, ist bei Transgourmet genau richtig.

Der heimische Marktführer im Gastronomie-Großhandel ist auf Wachstumskurs: Mit dem neuen Zustellstandort Innsbruck-Kematen betreibt Transgourmet nun 17 Standorte in Österreich. Gemeinsam mit dem Standort in Wörgl ist der Großhändler nun auch in Tirol flächendeckend für Gastronomie und Hotellerie da. Damit täglich beste Lebensmittel und Getränke zuverlässig bei den Kunden ankommen, braucht es vor allem eines: engagierte Menschen, die gerne anpacken.

„Wir bewerben uns hiermit als Arbeitgeber. Wir sind der optimale Arbeitgeber für Teamplayer und alle, die ein Herz für die Gastronomie und guten Geschmack haben“, sagt Daniel Herb, Standortleiter in Innsbruck-Kematen. Gesucht werden in Innsbruck und Wörgl vor allem Kommissionierer und LKW-Fahrer sowie Mitarbeitende für Markt und Lager. Auch Quereinsteiger sind willkommen.

Mehr als ein guter Job

Wer bei Transgourmet einsteigt, wird vom ersten Tag an Teil eines starken Teams. Neue Kollegen werden umfassend eingeschult, erfahrene Mitarbeitende geben ihr Wissen weiter. Geregelte, familienfreundliche Arbeitszeiten erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Hinzu kommen ein sicherer Arbeitsplatz, ein wertschätzendes Miteinander und attraktive Zusatzleistungen - von Mitarbeiterrabatten bis zur sechsten Urlaubswoche. Und weil eine gute Karriere nicht stehen bleibt, eröffnet Transgourmet vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ob Einstieg, Neustart oder nächster Karriereschritt: Wer Freude an Lebensmitteln, Teamarbeit und gutem Service hat, findet hier Perspektiven. Teamgeist und die Freude an guter Zusammenarbeit sind gesetzt, oder wie es Transgourmet formuliert: Sei ein Teil vom Wir-Gefühl!

Top-Benefits 6. Urlaubswoche*

Familienfreundliche Arbeitszeiten

Aus- und Weiterbildung

Gratis JAVA-Kaffee & Getränke

Massagen & Fitnesszuschuss * Nach sechs Dienstjahren, für Mitarbeitende ab 50 Jahren bereits nach drei Dienstjahren.