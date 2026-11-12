Zillertalbahn: Tradition verbindet. Zukunft bewegt.

Seit über 125 Jahren bringt die Zillertalbahn Menschen zusammen. Jetzt gestaltet das traditionsreiche Verkehrsunternehmen die Mobilität von morgen – und sucht engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Weg mitgehen.

Die Zillertaler Verkehrsbetriebe AG ist der führende Mobilitätsanbieter im Zillertal. Mit Bahn- und Busverbindungen sorgt das Unternehmen täglich dafür, dass Einheimische, Pendler, Schüler und Gäste sicher und zuverlässig an ihr Ziel gelangen. Auch im Mittleren Unterinntal und in der Achenseeregion ist das Unternehmen ein wichtiger Partner im öffentlichen Verkehr.

Ein Arbeitgeber mit Zukunft

Die Zillertalbahn steht vor einer der bedeutendsten Entwicklungsphasen ihrer Geschichte. Die Modernisierung der Infrastruktur, die Erneuerung der Fahrzeugflotte und die Dekarbonisierung des Bahn- und Busverkehrs prägen die kommenden Jahre. Damit entstehen spannende Aufgaben und neue Perspektiven für die Beschäftigten.

Menschen, die etwas bewegen

Ob in der Werkstätte, bei der Instandhaltung der Schienenfahrzeuge, im Baudienst oder hinter dem Steuer eines Busses: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten täglich einen wichtigen Beitrag zur Mobilität in der Region. Dabei verbindet das Unternehmen technische Kompetenz mit regionaler Verbundenheit und einem vielseitigen Arbeitsumfeld.

Jetzt einsteigen und mitgestalten!

Zur Verstärkung des Teams sucht die Zillertalbahn aktuell KFZ- oder Landmaschinentechniker für die Schienenfahrzeuginstandhaltung, Schlosser mit Dreherausbildung, Mitarbeiter für den Baudienst, Elektroinstallateure bzw. Techniker für die Bahnerhaltung sowie Busfahrer für den Linien-, Schüler- und Ausflugsverkehr.

Wer einen Arbeitsplatz mit regionaler Bedeutung sucht und die Mobilität der Zukunft mitgestalten möchte, ist bei den Zillertaler Verkehrsbetriebe AG genau richtig.

Jetzt informieren und bewerben: www.zillertalbahn.at

Top-Benefits Gute Anbindung

Betriebliche Altersvorsorge

Aus- und Weiterbildung

Verkehrsmittelzuschuss

Hochwertige Arbeitskleidung