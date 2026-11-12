Berufung angekündigt
430 Euro Strafe für „Tirol“-Schild in Südtirol: Streit geht in die nächste Runde
Das Wort „Tirol“ wird vor dem Friedensgericht in Brixen hochgehalten von (von links) Ehrenhauptmann Sepp Kirchler, Bundesgeschäftsführer Egon Zemmer, Major Federico Garbellini, Landeskommandant Christoph Schmid und Rechtsanwalt Nicola Canestrini. Richard Andergassen.
© Richard Andergassen
Eine Bäuerin aus Vintl muss wegen eines „Tirol“-Schriftzugs neben der Pusterer Staatsstraße 430 Euro Strafe zahlen. Der Friedensrichter wies ihren Rekurs ab und sah die Verkehrssicherheit gefährdet. Ihr Anwalt und der Südtiroler Schützenbund vermuten hingegen einen Eingriff in die Meinungsfreiheit und kündigen Berufung an.
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