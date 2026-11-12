430 Euro Strafe für „Tirol“-Schild in Südtirol: Streit geht in die nächste Runde

Eine Bäuerin aus Vintl muss wegen eines „Tirol“-Schriftzugs neben der Pusterer Staatsstraße 430 Euro Strafe zahlen. Der Friedensrichter wies ihren Rekurs ab und sah die Verkehrssicherheit gefährdet. Ihr Anwalt und der Südtiroler Schützenbund vermuten hingegen einen Eingriff in die Meinungsfreiheit und kündigen Berufung an.