Silberquelle: Natürlich. Tirol. Gemeinsam Zukunft gestalten.

Ein Unternehmen mit Geschichte, ein Arbeitsplatz mit Zukunft. Bei Silberquelle treffen Tiroler Wurzeln auf moderne Arbeitswelten, vielfältige Aufgaben und Menschen, die gemeinsam etwas bewegen.

Silberquelle ist bereits seit Generationen fest in Tirol verwurzelt. Was einst als kleiner Wagnereibetrieb begann, hat sich zu einem in 3. Generation geführten Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeiter:innen entwickelt.

Heute stehen wir mit den Marken Silberquelle und MONTES für natürliches Mineralwasser aus den Tiroler Alpen sowie für eine breite Getränkevielfalt mit Limos, Fruchtsaftgetränken und Sirupen. Neben der Getränkeproduktion und -abfüllung gehören auch die Gruber Schanksysteme zum Unternehmen. Mit individuell entwickelten Schankanlagen für Gastronomie und Hotellerie verbinden wir langjährige Erfahrung mit technischem Know-how und innovativen Lösungen.

Unser Standort in Brixlegg ist dabei weit mehr als eine Produktionsstätte: Hier sind unsere Wurzeln, hier entstehen unsere Produkte und hier gestalten wir gemeinsam unsere Zukunft. „Als familiengeführtes Unternehmen verbinden wir Tradition mit neuen Ideen. Kurze Entscheidungswege, ein persönliches Miteinander und eine laufende Modernisierung des Betriebs sind uns besonders wichtig“, erklärt Günther Gruber. „Gerade in einer schnelllebigen Zeit müssen wir technologisch am Ball bleiben und gezielt in moderne Anlagen und digitale Systeme investieren. Dabei geht es uns nicht nur darum, Prozesse effizienter zu gestalten, sondern vor allem auch darum, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, die Zusammenarbeit zu verbessern und unsere Mitarbeiterinnen im Arbeitsalltag bestmöglich zu unterstützen.“

Die regionale Tirola Kola mit Zirben- und Fichtennadelextrakt wurde von Silberquelle entwickelt. © Silberquelle/David Johansson

Vielfältige Aufgaben. Vielfältige Möglichkeiten.

Die Aufgabenbereiche bei Silberquelle sind so vielfältig wie das Unternehmen selbst. Neben der Getränkeabfüllung bieten sich berufliche Möglichkeiten in Lager & Logistik, Technik & Instandhaltung, aber auch in Qualitätssicherung sowie Vertrieb und Marketing. Bei den Gruber Schanksystemen stehen die Entwicklung, Fertigung und der Service der computergesteuerten Schankanlagen im Mittelpunkt. In all diesen Bereichen setzen wir auf qualifizierte und engagierte Mitarbeiter:innen, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zum Unternehmenserfolg beitragen.

Dabei bieten wir je nach Tätigkeitsbereich unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, die auf die jeweiligen betrieblichen Anforderungen und persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Als regional verwurzeltes Familienunternehmen legen wir Wert auf langfristige Zusammenarbeit und bieten vielfältige berufliche Perspektiven an unserem Standort in Brixlegg.

„Wir schätzen die Erfahrung und Verbundenheit unserer langjährigen Mitarbeiter. Gleichzeitig setzen wir auf junge Talente und neue Ideen. Verbindung aus Erfahrung und Innovation ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft.“, so Daniela Gruber.

„Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiter:innen auf diesem Weg mitzunehmen und ihre fachliche und persönliche Entwicklung durch interne Schulungen und gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten zu fördern.“

Das Unternehmen wird von Daniela und Günther Gruber geführt. © Silberquelle/David Johansson

Dein Weg. Unsere gemeinsame Zukunft.

Ob Berufseinstieg, neue Herausforderung oder nächster Karriereschritt – bei Silberquelle gibt es unterschiedliche Wege, beruflich Fuß zu fassen und sich weiterzuentwickeln.

Wir suchen Menschen, die unsere Begeisterung für feine Erfrischungen und hochwertige Getränketechnik teilen, gerne im Team arbeiten und gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten möchten.

Silberquelle. Gemeinsam. Natürlich. Tirol.

Top-Benefits Gute Anbindung

Flexible Arbeitszeiten

Aus- und Weiterbildung

Vergünstigter Mittagstisch

Mitarbeiterevents