Ina Regen, leuchtendes Lumagica und Christkindlmärkte öffnen: Das ist los in Tirol

Manche haben lange darauf gewartet, nun ist es so weit: Der Innsbrucker Christkindlmarkt sperrt auf und läutet damit die Vorweihnachtszeit ein. Gleichzeitig wird es magisch, wenn „Lumagica“ und „Reutte on Ice“ ihre Tore öffnen. Auch wer nicht in Weihnachtsstimmung ist, für den hat das Wochenende in Tirol mit Ina Regen, Texta und Robert Palfrader einiges zu bieten.

📅 FREITAG (13. November)

Auftakt der Adventmärkte

Gefühlt ist gerade erst der Sommer vorbei, aber in sechs Wochen steht bereits der Heilige Abend vor der Tür. Auch wenn das Wetter untertags noch nicht wirklich Lust auf Glühwein macht, sperren ab Mitte November wieder Tirols Christkindlmärkte auf. Den Anfang machen die Innsbrucker Christkindlmärkte am Marktplatz, in der Altstadt und am Bergisel am Freitag. Wann die weiteren Adventmärkte Tirols aufsperren, haben wir für euch zusammengetragen:

⭐ Übersicht weitere Christkindlmärkte: Kitzbüheler Advent: 18. November bis 27. Dezember 2026

18. November bis 27. Dezember 2026 Weihnachtsmärkte in Seefeld: 20. November 2026 bis 6. Jänner 2027

20. November 2026 bis 6. Jänner 2027 Schwazer Adventmarkt: 20. November bis 23. Dezember 2026

20. November bis 23. Dezember 2026 Weihnachtsmarkt Kufstein: 20. November bis 20. Dezember 2026

20. November bis 20. Dezember 2026 Rattenberger Advent: 20. November bis 20. Dezember 2026

20. November bis 20. Dezember 2026 Haller Adventmarkt: 20. November bis 24. Dezember 2026

20. November bis 24. Dezember 2026 Lienzer Adventmarkt: 20. November bis 24. Dezember 2026

20. November bis 24. Dezember 2026 Weihnachtsmarkt Imst: 20. November bis 30. Dezember 2026

20. November bis 30. Dezember 2026 Achensee Weihnacht: 27. November bis 27. Dezember 2026

27. November bis 27. Dezember 2026 St. Johanner Weihnachtsmarkt: 27. November bis 24. Dezember 2026

Reutte on Ice Eröffnung

In Reutte ereignet sich am Freitag wahrlich ein Highlight. „Reutte on Ice“, der größte westösterreichische Eispark im Stadtpark von Reutte, öffnet seine Tore. Das Ganze muss dann auch gebührend gefeiert werden. Musikalisch sorgt bei der heurigen Eröffnung „Fire Flies“, „2:tages:bart“, „BÄÄM & Brass“ sowie „DJ In-Style“ für gute Laune.

Am Freitag ist der Zutritt nur mit einem Konzertticket möglich, dieses kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Vier- bis 14-Jährige. Danach ist der Eislaufpark unter der Woche von 14 bis 21 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Regulär kostet der Eintritt 11 bzw. 7 Euro. Mehr dazu HIER.

Ganz „In-Style“ wird Reutte on Ice am Freitag eröffnet. © Lea Zotz

Lumagica-Eröffnung in Innsbruck und Reutte

Wer vor (oder nach) der „Reutte on Ice“-Eröffnung noch zusätzliche Weihnachtsstimmung benötigt, kann auch zu den beiden „Lumagica“-Eröffnungen in Innsbruck und Reutte ziehen. Ab Freitag bis in den Februar hinein wird wieder täglich die magische Lichtkunst zelebriert. Mehr zu „Lumagica“ Innsbruck HIER, zu Reutte HIER.

Öffnungszeiten und Tickets Hofgarten Innsbruck: 13. November 2026 bis 31. Jänner 2027

täglich von 17 bis 20.30 Uhr (24. Dezember geschlossen) Burgruine Ehrenberg Reutte: 13. November 2026 bis 21. Februar 2027 (24. und 31. Dezember geschlossen)

Die genauen Öffnungszeiten finden sich HIER. 🎟️ Tickets: Kinder 6–14 Jahre: 14,90 Euro

Ermäßigt (Personen mit Handicap, SchülerInnen, StudentInnen, SeniorInnen ab 65 Jahre): 17,90 Euro

Erwachsene: 19,90 Euro

Zuschlag von 2 Euro in den Weihnachtsferien

Shine a little light: Ab Freitag leuchtet wieder die Lichtershow in Innsbruck und Reutte. © MK Illumination

Ina Regen in Innsbruck

Für ihr Debütalbum erhielt Ina Regen den Amadeus Award. Spätestens seit ihrem Cover von „Heast as net“ mit Conchita ist die Oberösterreicherin ein bekannter Name in der österreichischen Musikszene. Mit ihrer neuen Tour „Revolution der Liebeslieder“ öffnet die Musikerin ein weiteres Kapitel ihrer künstlerischen Reise. Mit November geht die österreichische Singer-Songwriterin auf große Österreich-Tour und macht am Freitag ab 20 Uhr in der Music Hall in Innsbruck Halt. Karten gibt es HIER.

Lässt Hits regnen: Die Musikerin beehrt am Freitag die Landeshauptstadt. © FABIAN FRANZ FERDINAND

„Die Hoameligen“ in Ampass

Zwischen Volksmusik und JazzPop bewegen sich „Die Hoameligen“ bei ihrem Konzert am Freitag in Ampass. Die drei Geschwister bringen Balladen und eigene Songs mit Harmonika, Harfe, Klarinette und Kontrabass auf die Bühne. Los geht es um 20 Uhr im Gemeindesaal, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets kosten 29 Euro und gibt‘s HIER.

Jonny Mahoro in Kufstein

Zwischen Pop, Indie und R’n’B bewegt sich Jonny Mahoro, der mit neuen Songs und persönlichen Texten auf Tour geht. Bekannt wurde Mahoro unter anderem mit „Zwischenphase“ und seiner EP „Innenleben“, seine Stücke handeln von Veränderung, Zweifeln und persönlichem Wachstum. Live wird er von Queen Mahoro begleitet. Los geht es in der Landesmusikschule Kufstein um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Wandler zwischen den Welten: Jonny Mahoro kommt nach Kufstein. © IMAGO/Gartner

„R.A. The Rugged Man“ in Innsbruck

US-Hip-Hop steht am Freitagabend im Bierstindl Innsbruck auf dem Programm. „R.A. The Rugged Man“, seit Jahrzehnten Teil der New Yorker Eastcoast-Szene, ist für schnelle Flows und Rap bekannt und hat im Laufe seiner Karriere unter anderem mit Größen aus dem Umfeld von Wu-Tang, Mobb Deep und Kool G Rap zusammengearbeitet. Mit dabei sind DJ LALA und mehrere lokale Support-Acts. Einlass ist um 20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr.

Literaturabend in Hall

Fünf Autoren und fünf unterschiedliche Fantasiewelten treffen am Freitag in der Stadtbücherei Hall aufeinander. Bei „ALPIN.LIT_eratur: Fünf Autor, fünf Welten“ lesen Nicole Koidl, Matthias Daxer, Catherin Snow, Tom Oberacher und Martin J. Peer aus ihren Werken. Ergänzt wird der Literaturabend durch Live-Musik, Gespräche mit den Autoren und einer Fragerunde. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Reservierung ist unter autor@martinjpeer.at möglich.

Back to the 80s in Telfs

Bei „Back to the 80s // Vol. 3“ stehen Hits aus den 1980er-Jahren mit DJ.DI. Stefano und DJ Cobra auf dem Programm. Beginn in der Kulturweberei in Telfs ist um 20 Uhr. Gäste im 80er-Jahre-Outfit erhalten außerdem einen Welcome-Shot. Mehr dazu HIER.

Freeride-Filmfestival in Innsbruck

Das Freeride Filmfestival kommt wieder nach Innsbruck. Am Freitag kann man ab 19.30 Uhr im Innsbrucker Metropol-Kino die besten Freeride-Filme des Jahres auf der großen Leinwand erleben. Mehr dazu HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (13. bis 15. November)

„Senaktiv“ in Innsbruck

Noch nie hatten die Menschen so viel Zeit zum Altwerden, Zeit für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Daher stehen die Themen Bewegung, Prävention, Gesundheit und Ernährung bei der Seniorenmesse „Senaktiv“ im Fokus. Die ausstellenden Unternehmen informieren über Trends um Mode, Reisen und Technik. Sonderschauen, Fachvorträge und Workshops von zahlreichen Experten oder Gesundheitschecks zählen zu den Highlights. Weitere Infos gibt es HIER.

Nicht nur für „Boomer“: Die „Senaktiv“-Messe in Innsbruck ist seit Jahren ein Publikumsmagnet. © Congress Messe Innsbruck

„Intersport Testival 2026“ am Stubaier Gletscher

Von 12. bis 15. November steigt an der Bergstation Eisgrat am Stubaier Gletscher das „Intersport Testival 2026“. Auf 2900 Metern können SkifahrerInnen und SnowboarderInnen die aktuellen Modelle von rund 30 Herstellern ausprobieren. Ergänzt wird das Testangebot durch Workshops und Sessions rund um Fahrtechnik, Materialpflege und Lawinensicherheit. Das Testival ist von Donnerstag bis Samstag von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet, am Sonntag endet es um 14.30 Uhr. Der Tagespass kostet 29 Euro, zusätzlich ist ein gültiger Skipass nötig. Mehr Infos HIER.

Die Neuheiten der Wintersaison 2026/27 können direkt vor Ort getestet und verglichen werden. © Henrieke Ibing

📅 SAMSTAG (14. November)

25 Jahre 6020 in Innsbruck

Zum 25-jährigen Bestehen feiert das Stadtmagazin 6020 mit Live-Musik und mehreren DJ-Sets im mariatheresia in Innsbruck. Los geht‘s ab 19 Uhr, um 20.30 Uhr folgt ein Live-Set der Hip-Hop-Gruppe Texta. Ab 22 Uhr legen andiamo b2b & milhahn auf, ab Mitternacht übernehmen Für Lau x Pedacash mit Hardhouse und Hardtrance. Anschließend steigt ab 2 Uhr die offizielle Aftershow-Party mit DJ Crispy in der Tante Emma. Mehr dazu HIER.

Trio für 6020: Zum Jubiläum des Stadtmagazins schauen Linzer Hip-Hop-Legenden in Innsbruck vorbei. © Zoe Goldstein

Silent Ice Disco in Kufstein

Bei der Silent Ice Disco wird die Eisarena Kufstein zur Tanzfläche auf dem Eis. Am Samstag können dort von 17 bis 20 Uhr zunächst Jugendliche ab zwölf Jahren ihre Runden drehen, von 20 bis 22.30 Uhr ist der Publikumslauf für alle geöffnet. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Mehr dazu HIER.

Robert Palfrader in Innsbruck

Mit schwarzem Humor und bissiger Gesellschaftskritik widmet sich Robert Palfrader in seinem neuen Solo-Programm „Testament“ den großen und kleinen Fragen des Lebens. Tirolpremiere feiert das Stück am Samstag um 19.30 Uhr im Treibhaus. Erinnerungen an einen verstorbenen Freund bilden den Ausgangspunkt für pointierte Betrachtungen, die Palfrader mit schauspielerischer Präzision auf die Bühne bringt. Tickets für den heiteren Abend gibt es HIER.

Da schau her: Robert Palfrader kommt am Samstag ins Treibhaus. © HANS KLAUS TECHT

Winterflohmarkt in Innsbruck

In seinem dritten Jahr veranstaltet der Snowboardstammtisch Innsbruck seinen ersten Winterflohmarkt. Zehn private AusstellerInnen, die gebrauchte Kleidung und Hardware anbieten, laden von 10 bis 17 Uhr in den Stadtteiltreff Wilten ein. Um bestens auf den bevorstehenden Winter vorbereitet zu sein, gibt es einen gratis Snowboard- und Skiservice für alle KundInnen. Mehr dazu HIER.

Linkin Park Tribute in Innsbruck

Die großen Linkin Park-Hits von „In the End“ bis „Numb“ stehen am Samstag in der Music Hall Innsbruck auf dem Programm. Die Tribute-Band One Step Closer widmet sich in ihrer rund zweistündigen Show sowohl den Songs aus der Ära mit Chester Bennington als auch neueren Stücken mit Emily Armstrong. Los geht es um 20 Uhr, Tickets gibt es HIER.

„KlangLICHTER“ in Lienz

Besondere Klänge erfüllen am Sonntagabend die Familienkirche Lienz: Unter dem Titel „KlangLICHTER“ musiziert die Musikkapelle St. Johann im Walde unter der Leitung von Luca Dallavia gemeinsam mit der Kapelle „So&So“. Klaus Geiler führt durch das Kirchenkonzert, das um 19 Uhr beginnt. Karten sind im Vorverkauf in den Filialen der Lienzer Sparkasse und bei den Mitgliedern der Musikkapelle erhältlich. Mehr dazu HIER.

Krampuslauf in Wiesing und Zell am Ziller

Die Krampusse sind los: Am Samstag sind die finsteren Gesellen gleich an mehreren Orten in Tirol unterwegs. In Wiesing steht ein Krampuslauf um 17 Uhr auf dem Programm. Der Brauchtumsverein „Inferno Diabolus“ feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und verspricht insgesamt 13 Teufelsgruppen und eine Aftershowparty. In Zell am Ziller laden „Die Höllischen“ zu ihrem Lauf mit mehreren Gastgruppen: Los geht es dort um 17.30 Uhr am Parkplatz der Neuen Mittelschule, anschließend folgt auch dort eine Aftershowparty.

Cäciliakonzert der Musikkapelle Zams

Die Musikkapelle Zams lädt am Samstag zu ihrem traditionellen Cäciliakonzert. Unter der Leitung von Kapellmeisterin Manuela Lusser steht abwechslungsreiche konzertante Blasmusik auf dem Programm. Beginn ist um 20 Uhr im Haus der Musik in Zams.

Konzert der „Roachcocks“ in Kufstein

Rockiger wird es am Freitag in Kufstein: „Die Roachcocks“ machen mit ihrer „No Kings, No Clowns Tour 2026“ in der KufaBar der Kulturfabrik Kufstein Station. Wer die Band live erleben möchte, kann ab 19 Uhr in die KufaBar kommen. Alle Infos dazu HIER.

Brautkleiderball in Fügen

Einmal noch das Brautkleid aus dem Schrank holen und damit feiern gehen: Beim Brautkleiderball im Binderholz FeuerWerk in Fügen bekommen die Hochzeitsroben am Samstag einen weiteren großen Auftritt. Neben einem Vier-Gang-Hochzeitsmenü samt Hochzeitstorte gibt es Livemusik von Kuhl the Gang und eine Mitternachtsjause. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 79 Euro pro Person. Mehr dazu HIER.

🎸 Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu Konzert-Terminen: Jeden Monatsanfang liefern wir einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im November geht's HIER.

📅 SAMSTAG und SONNTAG (14. und 15. November)

„Des Kaisers neue Kleider“ in Hall

Märchenklassiker auf der Bühne: Am Samstag feiert „Des Kaisers neue Kleider“ im Kolpinghaus in Hall Premiere. Das bekannte Märchen erzählt vom eitlen Kaiser, der sich von zwei Betrügern prächtige neue Gewänder versprechen lässt, die angeblich nur kluge Menschen sehen können. Beginn ist um 15 Uhr. Weitere Aufführungen folgen bis Dezember, alle Termine sind auf der Website zu finden. Besonders: Die Vorstellung am Sonntag wird simultan in Gebärdensprache übersetzt. Mehr Infos HIER.

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„s‘Kasermandl on tour“ in Kirchberg

Vier Theatergruppen, ein gemeinsames Bühnenprojekt: Mit „s’Kasermandl on tour“ bringen die Theatergruppe Bergland Assling, die Volksbühne Ellmau, die Heimatbühne Kitzbühel und das Rettenstein-Theater Kirchberg gemeinsam ein Stück auf die Bühne der arena365 in Kirchberg. Premiere ist am Samstag um 20 Uhr, bereits am Sonntag folgt um 18 Uhr die nächste Aufführung. Eine weitere Vorstellung gibt es am 22. November. Karten gibt es HIER.

📅 SONNTAG (15. November)

Anraser Musiktage Vol. 5

Als älteste Musikkapelle Osttirols präsentiert sich die Musikkapelle Anras im Rahmen der Anraser Musiktage in ihrer fünften Auflage. Stattfinden wird das Konzert um 15 Uhr im Kultursaal Anras. Die Veranstaltung ist Teil der Initiative „Kultur aus dem Pfleghaus“, die heuer mit einem Programm von Blasmusik über Barockmusik bis zu traditioneller Volksmusik aufwartet. Mehr dazu HIER.

„youngstar Cineale“ in St. Johann in Tirol

Eine Zeitreise führt am Sonntag in der Alten Gerberei in St. Johann zurück ins Jahr 1938. Beim Kinder- und Jugendfilmfestival „youngstar Cineale“ wird „Das geheime Stockwerk“ gezeigt: Der zwölfjährige Karli entdeckt in einem alten Grandhotel einen Aufzug, der ihn in die Vergangenheit bringt. Dort freundet er sich mit Hannah und Georg an und stößt auf ein Geheimnis, das weit über das Hotel hinausreicht. Beginn ist um 18 Uhr, empfohlen ist der Film ab neun Jahren.

„Ratz & Fatz“ Mitmachkonzert in Innsbruck

Töpfe, Dosen oder Schneebesen werden am Sonntag im Treibhaus Innsbruck kurzerhand zu Instrumenten. Beim Mitmachkonzert „Ratz & Fatz & die Krachkapelle“ musizieren Hermann Riffeser und Frajo Köhle gemeinsam mit ihrer Band, Studierenden des Konservatoriums und dem Publikum. Eigene „Instrumente“ dürfen ausdrücklich mitgebracht werden. Beginn ist um 16 Uhr, das rund einstündige Konzert ist für Kinder ab fünf Jahren gedacht. Mehr Infos HIER. (TT.com)