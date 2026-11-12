Ich sehe was, was du nicht siehst

Wer von potenziellen Bewerber:innen wahrgenommen werden will, braucht mehr als eine gute Stellenanzeige. Was Arbeitgeber tun sollten, erklärt Personalberaterin Natalie Marinell im Interview.

Welche Rolle spielt die Unternehmenswebsite für die Sichtbarkeit als Arbeitgeber

Natalie Marinell: Die Unternehmenswebsite ist nach wie vor eine der wichtigsten Visitenkarten eines Unternehmens. Der erste Eindruck entsteht häufig lange bevor ein persönliches Gespräch stattfindet. Bewerber:innen möchten wissen, welche Werte ein Unternehmen vertritt und wie dort gearbeitet wird. Besonders glaubwürdig wirken Unternehmen, die nicht nur mit Schlagworten wie „tolles Betriebsklima“ werben, sondern diese Aussagen auch mit konkreten Beispielen untermauern. Entscheidend ist, dass das Bild nach außen mit der Realität im Unternehmen übereinstimmt.

Welche Informationen sollten Unternehmen Bewerber:innen bereits online offenlegen und wo ist Zurückhaltung sinnvoll?

Marinell: Grundsätzlich bin ich eine große Befürworterin von Transparenz. Bewerber:innen möchten heute möglichst früh wissen, welche Rahmenbedingungen sie erwarten. Gerade beim Gehalt halte ich nachvollziehbare Angaben für sinnvoll. Allerdings muss nicht jedes Detail bereits online kommuniziert werden. Individuelle Entwicklungsperspektiven, konkrete Gehaltsvereinbarungen oder persönliche Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich oft besser im direkten Gespräch klären. Unternehmen sollten sich dabei bewusst sein, dass sich nicht nur Bewerber:innen bei ihnen vorstellen, sondern auch sie selbst als Arbeitgeber überzeugen müssen.

Das gehört ins Inserat Bewerber:innen wollen früh wissen, was sie erwartet. Diese Angaben gehören in jede Stellenanzeige: Aufgabenbereiche: was die Stelle konkret umfasst

was die Stelle konkret umfasst Arbeitszeiten: Ausmaß und Zeitmodell

Ausmaß und Zeitmodell Arbeitsort: Standort bzw. Einsatzort

Standort bzw. Einsatzort Entwicklungsmöglichkeiten: Perspektiven im Unternehmen

Perspektiven im Unternehmen Benefits: was es über das Gehalt hinaus gibt

was es über das Gehalt hinaus gibt Vergütung: nachvollziehbare Gehaltsangaben, mindestens das gesetzlich vorgeschriebene Mindestentgelt

Wie wichtig ist Social Media im Employer Branding?

Marinell: Social Media ist nicht mehr wegzudenken. Ich bin überzeugt, dass authentische Beiträge aus dem Arbeitsalltag oft mehr bewirken als aufwendig produzierte Werbekampagnen. Menschen interessieren sich für Menschen. Dennoch braucht es eine gewisse Strategie: Wen möchte ich erreichen? Welche Botschaften möchte ich vermitteln? Und welcher Kanal eignet sich für meine Zielgruppe? Nicht jedes Unternehmen muss auf jeder Plattform vertreten sein. Viel wichtiger ist ein glaubwürdiger, kontinuierlicher Auftritt. Mein Rat ist deshalb, regelmäßig zu überprüfen, über welche Wege erfolgreiche Bewerbungen tatsächlich zustande kommen, und die Maßnahmen entsprechend anzupassen.

Wen erreiche ich wo? Das lässt sich laut Natalie Marinell nicht pauschal beantworten und hängt von vielen Faktoren ab. Grob zusammengefasst lässt sich aber sagen: Junge Menschen: digitale Plattformen, soziale Medien, Schulkooperationen

digitale Plattformen, soziale Medien, Schulkooperationen Erfahrene Fach- und Führungskräfte: berufliche Netzwerke, persönliche Kontakte, direkte Ansprache

berufliche Netzwerke, persönliche Kontakte, direkte Ansprache Regionaler Arbeitsmarkt: Veranstaltungen, persönliche Empfehlungen, Kooperationen mit Schulen oder Ausbildungsstätten, bei bestimmten Zielgruppen auch Printmedien

Wie stark beeinflussen Bewertungsplattformen wie Kununu die Bewerbungsentscheidung?

Marinell: Bewertungsplattformen wie Kununu sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Informationssuche vieler Bewerber:innen. Natürlich können negative Bewertungen verunsichern. Entscheidend ist für mich daher weniger, ob ein Unternehmen ausschließlich positive Bewertungen hat, sondern vielmehr, wie professionell und respektvoll es mit Kritik umgeht. Unternehmen, die sachlich auf Rückmeldungen reagieren und zeigen, dass sie sich mit Verbesserungsvorschlägen auseinandersetzen, können dadurch sogar Vertrauen gewinnen. Ein glaubwürdiger Arbeitgeber muss nicht perfekt sein. Er sollte aber bereit sein, zuzuhören und sich weiterzuentwickeln.

Worauf sollten Arbeitgeber achten, damit ihre Stellenangebote auch von KI-Suchmaschinen gefunden werden?

Marinell: Die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz verändert auch die Art, wie Menschen nach Arbeitsplätzen suchen. Für Arbeitgeber bedeutet das vor allem, dass ihre Online-Informationen klar strukturiert, aktuell und leicht auffindbar sein sollten.

Welche Fehler führen dazu, dass Unternehmen trotz offener Stellen kaum wahrgenommen werden?

Marinell: Ein häufiger Fehler besteht darin, dass Unternehmen zu sehr aus ihrer eigenen Perspektive kommunizieren und zu wenig aus jener der Bewerber:innen. Viele Stellenanzeigen sind austauschbar formuliert. Auch komplizierte Bewerbungsprozesse, lange Reaktionszeiten oder fehlende persönliche Rückmeldungen können dazu führen, dass potenzielle Mitarbeiter:innen das Interesse verlieren. Der Bewerbungsprozess selbst ist bereits ein wesentlicher Teil des Arbeitgeberimages. Wer sich bewirbt, möchte ernst genommen werden.

Wie wichtig sind die eigenen Mitarbeiter:innen für die Sichtbarkeit des Unternehmens?

Marinell: Die eigenen Mitarbeiter:innen sind für mich die glaubwürdigsten Botschafter:innen eines Unternehmens. Allerdings lässt sich diese Form der positiven Mundpropaganda nicht einfach verordnen. Sie entsteht dort, wo Mitarbeiter:innen sich wertgeschätzt fühlen, gerne zur Arbeit gehen und sich mit ihrem Unternehmen identifizieren können. Deshalb beginnt erfolgreiches Employer Branding für mich nicht bei der Werbung, sondern im Unternehmen selbst, bei der Führung, der Unternehmenskultur und dem täglichen Miteinander. Wer seine bestehenden Mitarbeiter:innen wertschätzend behandelt, schafft damit eine der wichtigsten Voraussetzungen, um auch neue Mitarbeiter:innen zu gewinnen.