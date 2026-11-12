Veranstalter keine Unbekannten
Von Wörgl nach Innsbruck: Aufregung um kurzfristig verlegten „Rave im Einkaufszentrum“
Die Veranstalter sind keine Unbekannten: Die Party „Magic Castle“ in Seefeld lief im September 2024 völlig aus dem Ruder und wurde von der Polizei frühzeitig beendet.
© Liebl/TT
Eigentlich hätte die Veranstaltung am kommenden Samstag in Wörgl stattfinden sollen, dann wurde sie kurzerhand ins B1 in Innsbruck verlegt. Über die Hintergründe liefern sich der Wörgler Bürgermeister und die Veranstalter auf Social Media einen Schlagabtausch.
Kommentare