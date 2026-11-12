Teuerung treibt Pfusch an: Jeder Vierte in Österreich lässt schwarz arbeiten

Das Volumen der Schattenwirtschaft wächst auf fast 42 Milliarden Euro, auch in Tirol wird ein Rekordwert erwartet. Die Akzeptanz von Schwarzarbeit bleibt hoch, die Unzufriedenheit mit dem Staat wächst.

Während Österreichs Wirtschaft nur mühsam in Gang kommt, nimmt der Pfusch weiter zu. Laut einer aktuellen market-Studie im Auftrag des Linzer Ökonomen Friedrich Schneider hat jede vierte Person in den vergangenen zwölf Monaten Handwerks- oder Dienstleistungen ohne Rechnung in Anspruch genommen. Das entspricht 25 Prozent der Bevölkerung und liegt deutlich über den Werten der beiden Vorjahre, als jeweils „nur“ 20 Prozent entsprechende Leistungen ohne Rechnung bezogen hatten.

Heuer dürfte der Umsatz der Schattenwirtschaft bei 41,96 Mrd. Euro liegen. Damit mache der Pfusch rund 7,91 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, so Schneider. Die Nutzung von Schwarzarbeit im Jahr 2026 ist der höchste Wert seit 2017. Die Ausgaben dafür liegen pro Arbeit meist unter 500 Euro. Besonders häufig werden Arbeiten rund ums Auto und den Haushalt ohne Rechnung erledigt. An erster Stelle stehen Autoreparaturen mit 20 Prozent, gefolgt von Elektroarbeiten, Installationen und Reparaturen mit 18 Prozent.

Mehrheit sieht Pfusch als Kavaliersdelikt

Auch in Tirol ist das Pfusch-Volumen in den letzten Jahren stetig gestiegen. Lag es vor zehn Jahren noch bei etwa 1,57 Mrd. Euro, so dürfte es heuer von zuletzt 2,08 auf 2,17 Mrd. Euro und damit einen neuen Rekord anwachsen, schätzte Schneider bereits im Jänner – die TT berichtete.

Zurück zur aktuellen Untersuchung: Die Einstellung zum Pfusch hat sich über Jahrzehnte kaum verändert. 59 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sehen Pfusch nach wie vor als Kavaliersdelikt. Die hohe gesellschaftliche Akzeptanz von Schwarzarbeit liegt laut market-Studie seit über 20 Jahren stabil bei rund 60 Prozent.

Als wichtigste Ursache nennen die Befragten die angespannte wirtschaftliche Lage. 65 Prozent der Befragten meinen, dass viele Leistungen ohne Pfusch nicht mehr leistbar wären. Gleichzeitig geben 64 Prozent an, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung sparsamer leben zu müssen als früher. 29 Prozent berichten, verstärkt auf Schwarzarbeit zurückzugreifen, um Kosten zu sparen. Weitere 21 Prozent sagen, dass im Haushalt mehr gepfuscht werde, um das Einkommen aufzubessern.

Einkommen aus Pfusch gestiegen

Rund jeder zehnte Österreicher hat laut Studie in den vergangenen Monaten selbst schwarz gearbeitet. Besonders verbreitet ist dies unter jüngeren Menschen. Das durchschnittliche Einkommen aus solchen Tätigkeiten stieg auf mehr als 1150 Euro pro Jahr, nach rund 810 Euro im Vorjahr. Der durchschnittliche Stundensatz erhöhte sich von 24 auf 28 Euro.

Die Umfrage zeigt zudem eine wachsende Unzufriedenheit mit dem Staat. Knapp vier von zehn Österreichern sehen einen Zusammenhang zwischen Pfusch und der Unzufriedenheit mit den Leistungen der öffentlichen Hand. Nur noch 34 Prozent der Befragten zeigen sich mit den Leistungen von Bund und Ländern zufrieden. 81 Prozent halten den Umgang mit Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen für verschwenderisch.