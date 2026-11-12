„Familie geht nicht nach Dienstplan“

Ein krankes Kind, ein kurzfristiger Termin oder der Wunsch nach mehr Freizeit: Bei ETZ in Kappl muss sich nicht immer die Familie nach der Arbeit richten. Für seine familienfreundliche Unternehmenskultur wurde der Elektrotechnikbetrieb vom Land Tirol ausgezeichnet.

Text: Michaela Ehammer

Manchmal beginnt Benjamin Zangerls Arbeitstag schon sehr früh morgens. Während seine beiden Kinder noch schlafen, erledigt der Unternehmer, wofür tagsüber oft keine Zeit bleibt. „Je früher ich aufstehe, desto früher bin ich daheim“, sagt er. Der Gründer und Geschäftsführer der ETZ GmbH in Kappl kennt aus eigener Erfahrung die Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren. Umso wichtiger ist ihm, seine rund 30 Mitarbeitenden dabei zu unterstützen. Für dieses Engagement wurde sein Elektrotechnikbetrieb vom Land Tirol erneut als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet.

Flexibilität im Alltag

Wird ein Kind krank, muss es oft schnell gehen: Wer holt es ab? Wer bleibt zu Hause? Und was wird aus den Terminen bei der Arbeit? Bei ETZ sollen solche Situationen nicht noch mehr Stress verursachen. „Dann muss man eben Termine verschieben“, sagt Zangerl. „Familie lässt sich nicht immer nach Dienstplan organisieren.“

Ein Betrieb müsse darauf Rücksicht nehmen können. Zangerls Rechnung ist einfach: „Wenn es den Mitarbeitenden gut geht, dann passt auch die Arbeit.“

Zwischen Ersatzteillager und Kundendienst soll bei ETZ auch Platz fürs Familienleben bleiben. © ETZ GmbH

Vertrauen statt starrer Regeln

Als Zangerl den Betrieb 2012 gründete, war er noch allein. Heute beschäftigt er rund 30 Menschen, darunter acht Lehrlinge – und mit dem Unternehmen ist auch die Vielfalt der Lebenssituationen gewachsen. Die eine hat zwei Kinder, der andere baut gerade ein Haus, bei jemandem arbeitet die Partnerin im Nachtdienst, und wieder ein anderer ist frischgebackener Vater. „Da muss man für jede:n eine Lösung finden“, sagt Zangerl.

Starre Regeln helfen dabei wenig. Entscheidend sei, dass Mitarbeitende ihre Anliegen offen ansprechen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Fällt kurzfristig die Kinderbetreuung aus, wird umorganisiert – häufig direkt im Team. Weil viele Baustellen in der näheren Umgebung liegen, können die Kolleg:innen einander bei Bedarf rasch aushelfen. Nicht immer bekommt Zangerl überhaupt mit, wer für wen eingesprungen ist. „Die machen sich das untereinander aus“, erzählt er. Dieses Vertrauen erleichtert allen den Arbeitsalltag.

„Wenn es den Mitarbeitern gut geht, dann passt auch die Arbeit.“ Benjamin Zangerl, Gründer und Geschäftsführer

Mehr Zeit fürs Leben

Auch bei der Arbeitszeit geht Zangerl eigene Wege: In den ruhigeren Monaten – meist von Jänner bis Anfang Mai – arbeitet das Team seit drei Jahren in einer Vier-Tage-Woche. Eine Gruppe ist von Montag bis Donnerstag im Einsatz, die andere von Dienstag bis Freitag. Die Wochenstunden bleiben gleich, verteilen sich jedoch auf vier Tage. So entsteht jede Woche ein zusätzlicher freier Tag. Im Sommer lässt die Auftragslage dieses Modell nicht zu. Doch auch dann versucht Zangerl, persönliche Wünsche zu berücksichtigen. Ob reduzierte Stunden oder besondere familiäre Verpflichtungen: „Entscheidend ist, gemeinsam eine Lösung zu finden.“

Das gilt auch für die Karenz. Ein Mitarbeiter nahm bereits eine Auszeit für seine Familie und plant nun einen weiteren Papamonat. Zangerl ist wichtig, dass der Kontakt während solcher Pausen nicht abreißt. „Wer gerade nicht im Betrieb arbeitet, wird weiterhin zu gemeinsamen Aktivitäten eingeladen“, sagt er. Vier- bis fünfmal im Jahr stehen Grillabende, Minigolf oder andere Unternehmungen auf dem Programm. „Auch die Kinder sind dabei ausdrücklich willkommen.“

Ein offenes Ohr

Aus Kolleg:innen werden nicht selten Freund:innen, die auch nach einem beruflichen Wechsel in Kontakt bleiben. Für Zangerl ist dieses Miteinander ein wesentlicher Teil seiner Unternehmensphilosophie. Er sieht seine Mitarbeitenden nicht nur als Arbeitskräfte, sondern als Menschen mit Familien, Sorgen und persönlichen Bedürfnissen.

Das erfordert Aufmerksamkeit und Zeit. „Wer seine Leute täglich sieht, merkt schließlich, wenn etwas nicht stimmt.“ Dann müsse man das Gespräch suchen – auch wenn gerade viel zu tun sei. Dass diese persönliche Nähe ihren Preis hat, weiß Zangerl: Die Zeit, die er sich für seine Mitarbeitenden nimmt, fehlt ihm mitunter selbst zu Hause.

„Wer gerade nicht im Betrieb arbeitet, wird weiterhin zu gemeinsamen Aktivitäten eingeladen.“ Benjamin Zangerl

Viele Gründe, zu bleiben

Ein Blick auf die Belegschaft zeigt, dass dieser Zugang offenbar funktioniert: Seit der Gründung haben nur wenige den Betrieb verlassen, viele sind seit Jahren dabei. Auch die Lehrlinge bleiben dem Betrieb nach ihrer Ausbildung größtenteils treu. Zwei von ihnen haben inzwischen auch die Meisterprüfung abgelegt, weitere bereiten sich darauf vor.

Bei der Suche nach neuen Mitarbeitenden profitiert Zangerl zudem von seinem guten Ruf in der Region. Auszeichnungen als familienfreundlicher Betrieb und Ausgezeichneter Lehrbetrieb schaffen zusätzliche Aufmerksamkeit. Gerade bei der Lehrlingssuche spiele das eine Rolle, erzählt der Elektrotechniker. Schließlich entscheiden oft auch die Eltern mit, wo ihre Kinder eine Ausbildung beginnen.

Zahlen zum Betrieb 2012 als Ein-Personen-Betrieb gegründet

Rund 30 Mitarbeitende, darunter 8 Lehrlinge

Zum zweiten Mal in Folge als familienfreundlicher Betrieb ausgezeichnet