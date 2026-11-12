Jobvielfalt bei Österreichs einziger Kupferhütte

Bei den Montanwerken Brixlegg AG sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichsten Arbeitsschritten gefragt. Neben der Lehrlingsausbildung setzt das Unternehmen auf die Aus- und Weiterbildung des Stammpersonals.

Der einstige Bergbaubetrieb hat sich in den 1970er Jahren auf das Upcycling von kupferhaltigen Sekundärrohstoffen spezialisiert. Zur Herstellung seines Grade-A-Kupfers verwendet das Tiroler Unternehmen ausschließlich Schrotte aus Produkten am Ende ihrer Nutzungsdauer sowie Rückstände aus industriellen Verarbeitungsprozessen. Durch Raffination entstehen hochreine Kupferkathoden und -formate, Edelmetalle, Nickelsulfat sowie Spezialprodukte. Am Ende des Lebenszyklus kommen die kupferhaltigen Schrotte von Teile- und Systemherstellern zurück nach Brixlegg und werden im Sinne der Kreislaufwirtschaft wieder zu hochreinem Kupfer aufbereitet.