Jobvielfalt bei Österreichs einziger Kupferhütte
Menschen mit technischen, handwerklichen oder kaufmännischen Fähigkeiten sind willkommen!
Bei den Montanwerken Brixlegg AG sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichsten Arbeitsschritten gefragt. Neben der Lehrlingsausbildung setzt das Unternehmen auf die Aus- und Weiterbildung des Stammpersonals.
Der einstige Bergbaubetrieb hat sich in den 1970er Jahren auf das Upcycling von kupferhaltigen Sekundärrohstoffen spezialisiert. Zur Herstellung seines Grade-A-Kupfers verwendet das Tiroler Unternehmen ausschließlich Schrotte aus Produkten am Ende ihrer Nutzungsdauer sowie Rückstände aus industriellen Verarbeitungsprozessen. Durch Raffination entstehen hochreine Kupferkathoden und -formate, Edelmetalle, Nickelsulfat sowie Spezialprodukte. Am Ende des Lebenszyklus kommen die kupferhaltigen Schrotte von Teile- und Systemherstellern zurück nach Brixlegg und werden im Sinne der Kreislaufwirtschaft wieder zu hochreinem Kupfer aufbereitet.
Ob Quereinstieg oder Fachkarriere: Die Montanwerke Brixlegg bieten Einstiegsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Bereichen. Entdecken Sie unsere aktuelle Stellenangebote online unter karriere.montanwerke-brixlegg.com.
Top-Benefits
- Betriebseigene Kantine
- Förderung von Aus- und Weiterbildung
- Verkehrsmittelzuschuss
- Bike-Leasing
- Betriebsarzt
Betriebsinfo / Kontakt
Montanwerke Brixlegg AG
Werkstraße 1, 6230 Brixlegg