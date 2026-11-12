Grünes Licht für Ötztal-Slaloms
Weltcup oder Europacup? Gurgl muss um junge Tiroler Ski-Asse zittern
Natalie Falch, seit dieser Woche mit neuem Kopfsponsor unterwegs, hat heuer ihren Platz im Weltcup-Slalomteam. Für andere steht hingegen noch der Europacup im Vordergrund.
© GEPA pictures/ Harald Steiner
Mit dem ersten Weltcup-Slalom am Samstag in Levi fällt auch eine Entscheidung für den zweiten eine Woche später in Gurgl (21. November). Ausgerechnet beim Heimrennen in Tirol könnten dann zwei junge heimische Ski-Asse fehlen. Warum das so ist und um wen es geht.
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