Was Benefits wirklich bringen

Im Wettbewerb um Fachkräfte können die richtigen Benefits den Unterschied machen. Welche davon Arbeitgeber:innen attraktiv machen und was jedes Extra schlägt, erklärt HR-Expertin Tanja Handl.

Von Barbara Kluibenschädl

Mit Benefits versuchen Unternehmen heute, bei Bewerber:innen zu punkten – gerade angesichts des Fachkräftemangels. Neu sind solche Zusatzleistungen allerdings nicht. „Benefits gibt es schon lange. Verändert hat sich vor allem, wofür Unternehmen sie einsetzen“, sagt die Tiroler HR-Expertin Tanja Handl. Bereits zur Zeit der Industrialisierung stellten Betriebe etwa Dienstwohnungen zur Verfügung, unterstützten Beschäftigte im Krankheitsfall oder richteten Kantinen ein. „In den USA beispielsweise waren in manchen Branchen die Löhne fixiert und Unternehmen durften nicht mehr zahlen“, erklärt Handl. „Also überlegten sie, was sie zusätzlich anbieten könnten, um Mitarbeiter:innen für sich zu gewinnen.“ Später dienten Benefits zunehmend als Belohnung, etwa in Form eines Dienstwagens, von Boni oder eines Diensthandys. Als Personal in den vergangenen Jahren knapp wurde, ging es schließlich vor allem darum, attraktiver zu wirken als die Konkurrenz. Handl fasst den Wandel so zusammen: „Die Entwicklung ging vom Unterstützen über das Belohnen bis hin zur Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit als Arbeitgeber.“

Was gefragt ist

Attraktiv sind Arbeitgeber heute vor allem dann, wenn ihre Benefits im Alltag wirklich etwas bringen. Ganz oben steht für Handl die Flexibilität: Gleitzeit, Homeoffice und – wo es passt – Workation. „Vielleicht verdiene ich bei zwei Arbeitgebern gleich viel, entscheide mich aber für den, bei dem ich Beruf und Privatleben besser verbinden kann“, sagt sie. Das gelte über alle Altersgruppen hinweg – ob jemand Angehörige pflegt, Kinder hat, ein zeitintensives Hobby ausübt oder sich um einen Hund kümmern möchte. Ihr Fazit: Flexibles und mobiles Arbeiten ziehe am stärksten. Und zwar nicht nur im Büro: „Ich kenne auch Produktionsbetriebe, die mittlerweile Gleitzeit in der Schichtarbeit ermöglichen.“

Gefragt sind außerdem Benefits, die den Alltag spürbar günstiger machen. Das beginnt beim Arbeitsweg: mit Jobrad, Jobticket, Fahrtkostenzuschuss oder – je nach Standort – einem Firmenparkplatz. Auch Essenszuschüsse seien sehr beliebt: „Wer sein Mittagessen täglich selbst bezahlt, kommt schnell auf 100 Euro pro Woche“, rechnet Handl vor. Kantine, Essenszuschuss oder Essensbons sind angesichts der hohen Lebenshaltungskosten deshalb eine echte Entlastung, im Handel punkten zudem Rabatte im eigenen Shop. Darüber hinaus werden auch Sport- und Gesundheitsangebote gerne genutzt.

„Benefits sind ein gutes Zusatzangebot, aber nicht der Grund, warum Mitarbeiter:innen im Unternehmen bleiben.“ Tanja Handl

Passend statt möglichst viel

Welche dieser Angebote jemand tatsächlich schätzt, ist allerdings sehr individuell. „Wer ungebunden ist, findet vielleicht Sportangebote, Firmenevents, flexible Arbeitszeiten oder Workation attraktiv. In der Phase der Familiengründung werden eine Zusatzversicherung, ein Kinderzuschuss oder ein Kinderbetreuungsbonus interessanter“, erklärt Handl. Wer Angehörige pflegt, brauche dagegen vor allem Zeit und Flexibilität.

Passend heißt dabei nicht teuer: Gute Angebote sind kein Privileg großer Konzerne. Kleinere Betriebe müssen nicht mit Konzernbudgets mithalten, denn viele wirksame Angebote kosten wenig oder gar nichts. „Flexible Arbeitszeiten etwa kosten in Wahrheit kein Geld“, sagt Handl. Spielraum bieten zudem gesetzliche Vergünstigungen. „In Österreich sind einige Benefits steuerlich begünstigt, etwa Essenszuschüsse, Öffi-Tickets, Vorsorge oder Kinderbetreuung“, so Handl.

Kultur schlägt Goodie

Doch selbst das passendste Angebot hat Grenzen: „Benefits sind ein gutes Zusatzangebot, aber nicht der Grund, warum Mitarbeiter:innen im Unternehmen bleiben“, sagt Handl. Entscheidend ist für sie die Unternehmenskultur: Wie verhält sich die Führungskraft? Wie sehr kann man sich einbringen? Wofür steht der Arbeitgeber? „Gerade Jüngere wollen etwas bewegen und Teil von etwas Größerem sein. Das ist kein Benefit, aber ausschlaggebend“, erklärt die HR-Expertin. Nur lässt sich das schwer in ein Inserat schreiben: „Benefits sind leicht aufzuzählen und bildlich zu zeigen, eine gute Unternehmenskultur muss man erleben.“

Benefits bleiben trotzdem wichtig – sie werden aber persönlicher. Für die Zukunft sieht Handl ein Modell, das weg vom Einheitspaket und hin zur Auswahl führt: „Die Zukunft könnte so aussehen, dass ein Betrieb etwa 20 Benefits anbietet und jeder davon fünf, sechs oder sieben auswählt – und diese Auswahl später verändern kann.“ Fachleute sprechen vom Cafeteria-System. Orientieren sollte es sich am sogenannten Employee Lifecycle, also am Weg der Mitarbeiter:innen durch den Betrieb.

Zur Person Tanja Handl ist selbstständige HR-Beraterin in Innsbruck. Zuvor war sie unter anderem Head of HR in einer Hotelgruppe und in der Personalentwicklung einer Bank tätig. In ihrem Podcast „HR-Dialog“ greift sie aktuelle Fragen rund um Arbeit, Führung und Personal auf.