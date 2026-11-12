Plötzlicher Wetterwechsel
Jetzt wird es weiß: Kurzer Wintereinbruch bringt bis zu 30 Zentimeter Neuschnee nach Tirol
Schneefall am Freitag wird Landschaften auf über 1000 Metern, etwa das beliebte Ausflugsziel zum Seebensee (links) wieder weiß färben. Auch der Glungezer (rechts) wird etwas abbekommen.
© TT-LeserInnenfotos
Nach ungewöhnlich milden Novembertagen kündigt sich in Tirol ein kurzer Wintereinbruch an. Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf unter 1000 Meter, in höheren Lagen sind sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich.
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