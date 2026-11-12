Land Tirol führt Mitarbeiter im Evakuierungsfall aufs Glatteis

Ein Feuer, ein Unfall: Muss das Landhaus 1 in Innsbruck im Katastrophenfall evakuiert werden, ist der Eduard-Wallnöfer-Platz, vulgo Landhausplatz, bis dato als Sammelplatz ausgewiesen. Nicht während des Eis-Zaubers Ice Magic. MitarbeiterInnen werden dann auf die Eisfläche „umgeleitet“.