Achtung, keine Satire
Land Tirol führt Mitarbeiter im Evakuierungsfall aufs Glatteis
Im Regelfall soll die Eisfläche am Landhausplatz Vergnügen bereiten. Im Ernstfall soll die spiegelglatte Fläche nun aber auch als Evakuierungs-Sammelraum dienlich sein.
© Rita Falk
Ein Feuer, ein Unfall: Muss das Landhaus 1 in Innsbruck im Katastrophenfall evakuiert werden, ist der Eduard-Wallnöfer-Platz, vulgo Landhausplatz, bis dato als Sammelplatz ausgewiesen. Nicht während des Eis-Zaubers Ice Magic. MitarbeiterInnen werden dann auf die Eisfläche „umgeleitet“.
Kommentare