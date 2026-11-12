Affäre mit mutmaßlicher Spionin: Nvidia-Chef Huang tritt zurück

Jensen Huang tritt laut Konzernangaben mit sofortiger Wirkung als Chef des US-Chipherstellers Nvidia zurück. Hintergrund ist demnach seine eingeräumte Beziehung zu einer Frau, die von US-Behörden als mutmaßliche chinesische Spionin eingestuft wird. Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorübergehend seine Aufgaben.

Der langjährige Chef des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang, tritt wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin mit sofortiger Wirkung zurück. Seine Aufgaben übernehme vorübergehend die bisherige Finanzchefin Colette Kress, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Huang hatte eingeräumt, eine romantische Beziehung zu einer mutmaßlichen Frau eingegangen zu sein, die von US-Behörden als chinesische Spionin eingestuft wird. (APA)