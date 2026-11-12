Fiaker-Gespann rast in Wien gegen Brunnen: „Pferde haben im Straßenverkehr nichts verloren“

Gleich zwei Unfälle mit Fiakern ereigneten sich am Mittwoch in der Wiener Innenstadt, bei einem davon wurden zwei Tiere verletzt. Tierschutzorganisationen üben Kritik.

Gleich zwei Fiakergespanne sind Mittwochnachmittag in der Wiener Innenstadt verunglückt. Beim ersten Vorfall bei der Operngasse Ecke Elisabethstraße scheute eines der Pferde aus unbekannter Ursache, die Kutsche kollidierte mit einem Straßenschild, berichtete die Berufsfeuerwehr auf APA-Anfrage. Beim zweiten Unglück raste ein Gespann nach wilder Fahrt bei der Rotenturmstraße gegen einen Brunnen, die Pferde kamen zu Sturz. Von Tierschützern kam am Donnerstag heftige Kritik.

„Die Pferde sollen aus derzeit ungeklärter Ursache vom Stephansplatz Richtung Rotenturmstraße gelaufen sein, dort sollen sie im Bereich der Ertlgasse gestürzt sein“, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick der APA. „Beide Pferde wurden dabei verletzt.“

Menschen kamen nicht zu Schaden

Dieses Unglück ereignete sich gegen 17 Uhr. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte aus, um die umgekippte weiße Kutsche wieder aufzustellen. Das Gefährt war bei dem Unfall beschädigt worden. Menschen kamen laut Polizei und Berufsfeuerwehr nicht zu Schaden. „Der 60-jährige Fiakerfahrer wurde nach dem Tierhaltegesetz angezeigt. Ermittlungen sind im Gange“, sagte die Polizeisprecherin.

Schon kurz zuvor, gegen 16.20 Uhr, war es nicht weit entfernt – in der Gegend um den Opernring – ebenfalls zu einem Fiaker-Unfall gekommen. Laut Feuerwehr, die auch hier zum Abtransport der Kutsche im Einsatz war, habe sich ein Pferd erschrocken und sei hochgesprungen. Das Gefährt touchierte ein Straßenschild, das ebenfalls von der Feuerwehr entfernt werden musste.

Kritik von Tierschutzorganisationen

„Pferde haben im Straßenverkehr nichts verloren. Sie sind sensible Fluchttiere, und wenn sie sich erschrecken, bedeutet das eine enorme Gefahr für die Tiere selbst als auch für alle Menschen rundherum“, kritisierte Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken (VGT). „Nicht auszudenken, wenn die Tiere in eine Menschenmenge hineingerast wären.“ Der VGT wird am Samstag von 11 bis 13 Uhr an der Unfallstelle eine „Mahnwache“ abhalten, wurde angekündigt.

Pferde sind sensible Fluchttiere, und wenn sie sich erschrecken, bedeutet das eine enorme Gefahr für die Tiere selbst als auch für alle Menschen rundherum. Georg Prinz, Verein gegen Tierfabriken