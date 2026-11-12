Mississippi schreibt Geschichte: erster schwarzer Senator seit fast 150 Jahren

Nirgendwo wird der Erdrutschsieg der US-Demokraten bei der Kongresswahl deutlicher als im tiefen Süden. Mississippi, wo Rassismus besonders tief verwurzelt war, schickt den schwarzen Anwalt Scott Colom in den Senat.

Washington – Gut eine Woche nach dem Wahltag war die Sensation perfekt: Der Bundesstaat Mississippi erklärte den Demokraten Scott Colom zum Gewinner der Senatswahl. Nach tagelanger Auszählung, überwacht von Anwälten beider Seiten, behielt Colom einen hauchdünnen Vorsprung von weniger als 5000 Stimmen.

Die unterlegene Amtsinhaberin, die Republikanerin Cindy Hyde-Smith, räumte ihre Niederlage ein und gratulierte Colom. Erst vor drei Jahren hatte sie per Veto im Senat verhindert, dass der Jurist zum Bundesrichter bestellt wird. Jetzt erbt er ihren Sitz und wird damit der erste schwarze Senator aus Mississippi seit 145 Jahren.

Enttäuschte Trump-Wähler abgeholt

Durch die Entscheidung wächst die Mehrheit der Demokraten im neuen Senat (ab Anfang Jänner) auf 55:44 Stimmen. Nur in Alaska stand die Wahlentscheidung am Donnerstag noch aus. Dort lag zuletzt die Demokratin Mary Peltola knapp voran.

Die Kongresswahl gilt als politische Abrechnung mit Präsident Donald Trump und seiner Politik, die unter anderem für die Teuerung verantwortlich gemacht wurde. Das ermöglichte es den Demokraten, tief in republikanisches Territorium einzudringen. Mississippi gilt dabei als die größte Überraschung: Noch 2024 hatte Trump in der konservativen Hochburg mit 23 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen. Diesmal dürfte es Colom gelungen sein, viele enttäuschte Trump-Wähler für sich zu gewinnen.

„Hochburg der Lynchmorde“

Sein Erfolg hat aber nicht allein eine parteipolitische Dimension. Mississippi hat mit fast 38 Prozent den höchsten Anteil von Schwarzen. Trotzdem schickte der Bundesstaat nur direkt nach dem Bürgerkrieg und dem Ende der Sklaverei zwei schwarze Senatoren nach Washington. Ab 1881 konnten weiße Rassisten ihre Vorherrschaft mit Gewalt wiederherstellen. „Über Generationen hinweg war Mississippi eine Hochburg der Sklaverei, der Rassentrennung, der Lynchmorde und der Unterdrückung schwarzer Wähler“, bilanzierte die New York Times.

Mit Colom feiert das Bürgerrechte-Lager in den USA jetzt den größten Erfolg seit der Wahl von Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten 2008. „Gott wollte nicht, dass wir es auf die einfache Art schaffen“, sagte Colom in der Nacht auf Donnerstag vor jubelnden Anhängern. „Er wollte, dass wir es auf die Art von Mississippi schaffen.“