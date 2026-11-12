Wendlinger Brücke in Kufstein nach General-Sanierung ab Freitag wieder geöffnet

Seit Mitte März wurde die 70 Jahre alte Wendlinger Brücke in Kufstein saniert. Ab Freitag ist sie wieder in beide Fahrtrichtungen geöffnet. Das bringt auch einen neuen Geh- und Radweg mit sich.

Kufstein – Nach acht Monaten Bauzeiten ist die Wendlinger Brücke in Kufstein ab Freitag, den 13. November, wieder uneingeschränkt in beide Richtungen befahrbar. Dabei wurde nicht nur die Straße, auf der der motorisierte Verkehr unterwegs ist, umfassend saniert. Auch ein neuer Geh- und Radweg soll mehr Sicherheit für die VerkehrsteilnehmerInnen bringen, betont der zuständige Verkehrslandesrat Josef Geisler (ÖVP) anlässlich der Wiedereröffnung.

Denn auch das Land hat sich an der Finanzierung beteiligt, insgesamt haben Stadt und Land 1,8 Mio. Euro in die zentrale Verkehrsverbindung in Kufstein investiert. Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) betont: „Ich freue mich, dass die Brücke der Bevölkerung nun wieder zur Verfügung steht und auch darüber, dass während der Bauphase das befürchtete Verkehrschaos ausgeblieben ist.“

Brücke rundum saniert

Die 1953 errichtete Wendlinger Brücke zeigte nach mehr als 70 Jahren deutliche altersbedingte Abnutzungserscheinungen an mehreren Bauteilen. Die Sanierung umfasste daher wesentliche Teile der Brückenkonstruktion. Die Fachkräfte erneuerten die Randbalken, die Brückenabdichtung und den gesamten Fahrbahnbelag. Zudem modernisierten sie das Geländer und die Oberflächenentwässerung nach dem aktuellen Stand der Technik.

Neuer Straßenbelag, neuer Rad- und Gehweg: Die Brücke wurde komplett saniert. © Land Tirol

„Wir haben die Brücke an den entscheidenden Stellen grundlegend erneuert. Die neue Abdichtung schützt die Konstruktion vor eindringendem Wasser, der erneuerte Fahrbahnbelag verbessert die Verkehrsbedingungen und die modernisierten Randbereiche erhöhen die Sicherheit. Damit schaffen wir die baulichen Voraussetzungen, damit die Brücke auch künftig den täglichen Verkehrsbelastungen zuverlässig standhält“, erklärt Günter Guglberger, Vorstand der Abteilung Landesstraßen und Radwege des Landes Tirol. (TT.com)