Mit XXL-Kader zum Aufstieg: Für Futsal Club Innsbruck zählt nur Bundesliga-Rückkehr

Über 30 Kicker tummeln sich im Kader von Zweitligist Futsal Club Innsbruck. Vor seiner dritten Saison legt sich der Verein fest: Der Aufstieg ist Pflicht. Die Truppe von Spielertrainer Sinan Bicer träumt davon, Tirol im Futsal nach über 10 Jahren wieder auf die Erstliga-Landkarte zu bringen.