Lienzer Adventmarkt feiert 30 Jahre: Heuer wird besonders früh eröffnet

1997 fand zum ersten Mal ein Christkindlmarkt in Zentrum von Lienz statt, damals noch klein und überschaubar. Heuer feiert die Stadt den 30. Markt mit 35 Ständen direkt auf dem Hauptplatz. Besonderes Merkmal ist der Kunstkalender: Die 24 Fenster der Liebburg bilden einen Adventkalender, jeden Tag wird ein anderes Kunstwerk präsentiert.