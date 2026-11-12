Mehrkosten weiter unklar
Sozialhilfe neu: Deshalb droht Tirol dem Bund nun mit einer Art Veto
Arbeits- und Integrationswilligkeit wird künftig für den Sozialhilfe-Bezug noch zentraler werden. Sozialministerin Korinna Schumanns Novelle kommt dennoch bzw. gerade deswegen nicht überall gut an.
© IMAGO/Michael Indra
Am Freitag endet die Begutachtungsfrist für das neue Sozialhilfe-Grundsatzgesetz des Bundes. Die Reform polarisiert, so auch in Tirol. Das Land könnte den Konsultationsmechanismus auslösen.
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