Längerer Wehr- und Zivildienst
Halbierung in 20 Jahren: Warum dem Heer die Soldaten ausgehen
Zivildiener des Roten Kreuzes im Einsatz: Wollen zu viele junge Männer zum Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen? An dieser Frage steht und fällt die von der Dreierkoalition geplante Verlängerung des Wehrdienstes.
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Mit dem Geburtenrückgang sinkt auch die Zahl der jungen Männer, die Wehr- oder Zivildienst leisten müssen. Das Bundesheer ist von dem Rückgang deutlich stärker betroffen. Vor diesem Hintergrund verhandelt die Regierung wieder mit den Grünen über die Verlängerung des Dienstes.
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