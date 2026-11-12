Auto überschlug sich in Kals am Großglockner: Eine Person leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kalser Straße (L 26) in Kals am Großglockner hat sich am Donnerstagabend ein Fahrzeug überschlagen. Von den beiden beteiligten Personen wurde eine leicht verletzt. Die zweite Person blieb unverletzt.

Die Rettungskräfte untersuchten beide Personen noch an der Unfallstelle. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Im Einsatz standen die Rettungsdienste aus Matrei in Osttirol und Lienz sowie die Polizei. Auch ein Notarzt wurde zunächst angefordert. Er konnte die Anfahrt jedoch abbrechen und wieder umdrehen.