Von Leiter gestürzt
Bei Verputzarbeiten in Alpbach: 47-Jähriger bei Sturz verletzt
Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Alpbach ist am Donnerstagnachmittag ein 47-Jähriger verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.
Der Arbeiter war gegen 14.15 Uhr im Obergeschoss eines Gebäudes mit Verputzarbeiten beschäftigt. Dabei stand er auf einer etwa zwei Meter hohen hölzernen Stehleiter.
Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 47-jährige Österreicher das Gleichgewicht. Er stürzte gemeinsam mit der Leiter seitlich zu Boden und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn anschließend ins Krankenhaus Kufstein. (TT.com)