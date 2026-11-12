Bei Verputzarbeiten in Alpbach: 47-Jähriger bei Sturz verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Alpbach ist am Donnerstagnachmittag ein 47-Jähriger verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

Der Arbeiter war gegen 14.15 Uhr im Obergeschoss eines Gebäudes mit Verputzarbeiten beschäftigt. Dabei stand er auf einer etwa zwei Meter hohen hölzernen Stehleiter.