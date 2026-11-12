Brückenschilder in Assling und Leisach gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter sollen in den Gemeinden Assling und Leisach insgesamt 15 Brückennamensschilder abmontiert und gestohlen haben. Der Schaden beträgt laut Polizei ein paar tausend Euro.

Betroffen sind Brücken entlang der Pustertaler Höhenstraße (L324) und der St. Justina-Landesstraße (L388) im Gemeindegebiet von Assling. Weitere Schilder verschwanden außerdem im Gemeindegebiet von Leisach.

Wann die Schilder abmontiert wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Diebstählen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/7230 bei der Polizeiinspektion Lienz zu melden. (TT.com)