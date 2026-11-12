Unfall auf nasser Fahrbahn: Zwei Fahrzeuge kollidierten auf A12 bei Innsbruck-West

Ein Unfall mit einem Pkw und einem Klein-Lkw hat am verregneten Donnerstagabend zu einem Einsatz auf der A12 Inntalautobahn bei Innsbruck-West geführt. Eine Person musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Landeck. Rettungsdienst und Feuerwehr rückten zur Unfallstelle aus, wie die Leitstelle Tirol auf Nachfrage der TT berichtete.