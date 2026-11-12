Unfall auf nasser Fahrbahn: Zwei Fahrzeuge kollidierten auf Inntalautobahn in Innsbruck

Ein Unfall mit einem Pkw und einem Klein-Lkw hat am verregneten Donnerstagabend zu einem Einsatz auf der Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck-West geführt. Eine Person musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

© Rotes Kreuz Innsbruck

Der Unfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Landeck. Rettungsdienst und Feuerwehr rückten zur Unfallstelle aus, wie die Leitstelle Tirol auf Nachfrage der TT berichtete.

Während des Einsatzes war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Nähere Angaben zum Unfallhergang und zum Zustand der verletzten Person lagen zunächst nicht vor. (TT.com)