Wohnhaus in New York eingestürzt: Mindestens acht Tote

Ein Wohngebäude in Brooklyn ist am Mittwoch komplett eingestürzt. Mindestens acht Menschen kamen ums Leben, 18 wurden verletzt. Einsatzkräfte suchen weiter nach Verschütteten.

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohngebäudes im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sind zwei Kinder. 18 weitere Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schweben nach Angaben von Bürgermeister Zohran Mamdani in Lebensgefahr.

Das Gebäude im Viertel Flatbush war am Mittwochnachmittag vollständig in sich zusammengebrochen. Teile des Hauses stürzten dabei in eine unmittelbar angrenzende Baugrube. Ob diese zum Einsturz beigetragen hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Mehr als 250 Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Suchhunde waren an den Rettungsarbeiten beteiligt. Einsatzkräfte suchten auch am Donnerstag weiter nach möglichen Überlebenden. Wie viele Menschen noch vermisst werden, blieb zunächst offen.

📽️ Video | Einsturz eines Wohnhauses in New York

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Unwetter erschwert Rettungsarbeiten

In der Nacht konnten mehrere Menschen aus den Trümmern gerettet werden, darunter eine schwangere Frau. Auch sieben Kinder und vier Feuerwehrleute wurden verletzt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben innerhalb einer Minute am Unglücksort. Durch den Einsturz waren auch Menschen in einem benachbarten Gebäude eingeschlossen worden, sie konnten jedoch rasch befreit werden.