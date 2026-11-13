Mehrere Tote nach Angriffen Russlands und der Ukraine

Russland hat laut eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag fast 1.200 ukrainische Drohnen abgeschossen. Bei den Angriffen wurden in der südrussischen Region Wolgograd vier Mitarbeiter eines örtlichen Industriegebiets getötet. Zwei verletzte Mitarbeiter seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Regionalgouverneur Andrej Botscharow mit. Die Ukraine meldete ihrerseits mindestens drei Tote bei russischen Angriffen.

In Wolgograd gibt es eine große Ölraffinerie des Konzerns Lukoil sowie viele weitere Industrieanlagen. Videos in den sozialen Medien, die zunächst aber nicht verifiziert werden konnten, zeigten angeblich einen Großbrand in der Raffinerie. Zudem berichteten Anrainer von lauten Explosionen in der Nacht. Eine offizielle Bestätigung für einen Angriff auf die Raffinerie gab es jedoch nicht. Die Anlage war in den vergangenen Monaten mehrfach attackiert worden. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien seit Ende Oktober wieder deutlich verschärft, nachdem eine von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe für den Energiesektor nicht gegriffen hatte.

Auch in Samara kamen nach Behördenangaben vier Menschen bei einem ukrainischen Angriff ums Leben. Ein nicht näher bezeichnetes Industrieunternehmen sei attackiert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Fedorischtschew, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Demnach gab es auch Verletzte. Im russischen Gebiet Brjansk sei eine 52 Jahre alte Frau bei einem Drohnenangriff getötet worden, teilten die Behörden dort mit.

In einer der größten Angriffswellen Kiews auf Russland seit Beginn des Krieges im Februar 2022 seien 1.198 Drohnen abgefangen worden, verlautbarte das russische Verteidigungsministerium. Die ukrainischen Drohnen seien über rund 20 russischen Regionen abgeschossen worden, darunter auch über der Region Moskau.

Mehrere Tote in der Ukraine

Im südukrainischen Odessa wurden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, am Freitag im Onlinedienst Telegram mitteilte. Bei den russischen Angriffen seien "Wohnhäuser und Autos" beschädigt worden. In Kiew traf ein russischer Angriff laut den Behörden ein Krankenhaus und löste ein Feuer aus. Ein Mensch wurde demnach verletzt. In Riwne im Nordwesten des Landes wurden sechs Menschen bei einem russischen Angriff auf einen Kindergarten verletzt.

Bei einem Angriff in Saporischschja wurden zudem 13 Menschen verletzt, wie der ukrainische Zivilschutz mitteilte. Militärgouverneur Mychajlo Semikin sprach zuvor außerdem von einem Toten nach einem Angriff auf ein nicht näher beschriebenes Industrieobjekt und einem Toten und vier Verletzten nach einer Attacke in einem Wohngebiet.

Russland greift erneut Schiff vor Odessa an

Russland griff indes nach eigenen Angaben erneut ein Schiff im Schwarzen Meer an. Das Militär habe in der Nacht südwestlich von Odessa einen Frachter getroffen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das Schiff habe Waffen und militärische Ausrüstung für die Ukraine an Bord gehabt.

Die gegenseitigen Angriffe folgten auf intensive diplomatische Bemühungen um ein Ende des bald fünf Jahre dauernden Krieges. Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner hatten am Donnerstag zunächst Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau geführt, ehe sie in das irische Dublin weiterreisten, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenzukommen.