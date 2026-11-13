Moskau meldet fast 1.200 abgeschossene ukrainische Drohnen

Die russische Luftverteidigung hat nach Angaben aus Moskau in der Nacht zum Freitag fast 1.200 ukrainische Drohnen abgeschossen. In einer der größten Angriffswellen Kiews auf Russland seit Beginn des Krieges im Februar 2022 seien 1.198 Drohnen abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Bei den Angriffen wurden in der südrussischen Region Wolgograd vier Menschen getötet, wie örtliche Behörden mitteilten.

Die ukrainischen Drohnen wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums über rund 20 russischen Regionen abgeschossen, darunter auch über der Region Moskau. Bei den vier Toten in Wolgograd handelte es sich nach Angaben des Regionalgouverneurs Andrej Botscharow um Mitarbeiter eines örtlichen Industriegebiets, in dem sich unter anderem eine Ölraffinerie und ein Chemiebetrieb befinden. Zwei weitere Mitarbeiter wurden demnach verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die ukrainischen Angriffe folgten auf intensive diplomatische Bemühungen um ein Ende des bald fünf Jahre dauernden Krieges. Die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner hatten am Donnerstag zunächst Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau geführt, ehe sie in das irische Dublin weiterreisten, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenzukommen.