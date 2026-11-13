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Tote und Verletzte nach Drohnenangriffen in der Ukraine
Bei Drohnenangriffen in der Ukraine und in Russland sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In der nordukrainischen Region Sumy seien zwei Menschen durch einen russischen Angriff ums Leben gekommen, teilte Gouverneur Oleh Hryhorow über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. In Riwne im Nordwesten der Ukraine seien fünf Menschen verletzt worden, als eine russische Drohne in ein Wohnhaus eingeschlagen sei, so ein Vertreter örtlicher Behörden.
In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sei am Donnerstag ein Mann bei einem Drohnenangriff getötet und vier weitere Personen verletzt worden, teilten die dortigen Behörden mit.
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