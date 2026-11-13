USA: Fast eine halbe Million Abschiebungen in einem Jahr

Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben binnen eines Jahres fast eine halbe Million Menschen abgeschoben. In dem Ende September beendeten Fiskaljahr seien über 483.000 Menschen außer Landes gebracht worden, teilte das Heimatschutzministerium mit. Nie zuvor in ihrer Geschichte habe die zuständige Migrationsbehörde ICE in einem Jahr mehr Menschen abgeschoben. Präsident Donald Trump hatte die Abschiebepolitik der USA nach Amtsantritt erheblich verschärft.

Besonders in der Kritik steht dabei das Vorgehen von ICE. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass Migrantinnen und Migranten dabei auch in Drittländer abgeschoben werden, die nicht ihr Geburts- oder Heimatland sind. Zudem werde vielen Menschen die Chance verwehrt, ihren Abschiebebeschluss gerichtlich anzufechten.