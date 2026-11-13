Kein Grund zum Jubeln: Nino und Nestroy in der Josefstadt

Im Theater in der Josefstadt spielt man seit Donnerstag wieder einmal Nestroy. Warum sollte man sich die Posse "Das Mädl aus der Vorstadt" ansehen? Um festzustellen, dass es noch immer eine Freude ist, Nestroys funkelndem Sprachwitz zuzuhören. Um zu sehen, dass Ex-Volksoperndirektor Robert Meyer noch immer ein perfekter Nestroy-Spieler ist. Die Inszenierung von Dominique Schnizer und die Mitwirkung des Nino aus Wien liefern weniger gute Gründe für einen Besuch.

Der Grazer Regisseur Schnizer gilt als Nestroy-Spezialist. In Graz, Klagenfurt und Innsbruck wurde er für frische Zugänge zu Klassikern wie "Einen Jux will er sich machen" oder "Der Talisman" gefeiert. Für sein Josefstadt-Debüt hatte er eine glänzende Grundidee: Er gewann den Liedermacher Nino aus Wien, der in seiner Musik Zeitlosigkeit und Zeitgenossenschaft verbindet und das raunzige, knatschige Wiener Lebensgefühl auf ganz eigene Weise neu interpretiert, als Musiker, Couplet-Texter und Darsteller. Bei der Premiere musste man feststellen: Die Umsetzung hält mit der Idee nicht Schritt.

Der Sänger ist kein Spielführer, der die Fäden zusammenhält, sondern ein katzbuckelnder, unterwürfiger Diener, der aus unerfindlichen Gründen ständig eine Gitarre herumträgt und - sein Bandmitglied pauT immer an seiner Seite - zur Stelle ist, wenn Schnoferl oder der Frau von Erbsenstein danach zumute ist, die Lage gesanglich zu kommentieren. Es gibt den Ansatz eines aktuellen Couplets, in dem der souveräne Robert Meyer als langhaariger und schwer verliebter Intrigant Schnoferl den Hitzesommer beklagt und sich als Führer einer Schnoferl-Partei anträgt, und ein angedeutetes Wienerlied-Medley. Souveräne Figur macht er jedoch nur bei seinen Intros und Akt-Schlüssen.

An der Seite des Nestroy-Routiniers Meyer überzeugt Juergen Maurer als eitler, selbstverliebter Frauenheld Kauz. Er hat sich eine schlüssige Kunstfigur erarbeitet, an der kaum ein Ton und kaum eine Geste echt wirken. Ähnliches versucht Oliver Rosskopf mit weniger Erfolg als schüchterner Herr von Gigl, der sein Herz an die Näherin Thekla (Alma Hasun) vergeben hat, aber Angst hat, dies am Tag seiner Hochzeit seiner Braut, der Witwe Erbsenstein (Martina Stilp), zu gestehen. Was im dunkel getäfelten Salon von Ausstatterin Christin Treunert im ersten Akt noch als leicht überdrehte Komödienexposition durchgeht, rückt im zweiten und dritten Akt Richtung Klamauk.

Thekla entpuppt sich als wahres Unschuldslamm, das noch dazu darunter leidet, dass seinem Vater ein Betrug zu Unrecht in die Schuhe geschoben wurde. Ihre Berufskolleginnen, die in der Vorstadt-Schneiderei weniger auf Näharbeiten denn auf Männerbesuch warten, erweisen sich als deutlich weniger unschuldig. Bernadette Leopold, Alexandra Krismer, Silvia Meisterle und Susanna Wiegand geben nach Kräften dem Affen Zucker und spielen in einer üppigen Gartenlandschaft genüsslich mit dem tölpelhaften Kauz Blindekuh. Dass dem Regisseur zu der breiten Verwendung einschlägiger antifeministischer Klischees von einst keine Brechung eingefallen ist, verwundert.

Man rechnet ständig damit, dass dem diffamierenden Treiben ein Ende bereitet und zumindest abschließend eine heutige Perspektive eingenommen wird. Das passiert nicht. Stattdessen intoniert man im gemeinsamen Schlusslied als Moral von der G'schicht ein paar Spruchweisheiten. Etwa jene, die schon im Stücktitel enthalten ist: Ehrlich währt am längsten. Wenn das so ist, dann muss man ehrlich sagen: Nach zweieinhalb Stunden gab es viel Schlussapplaus. Aber auch so manche enttäuschte Gesichter.