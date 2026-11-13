Neue Werkausgabe ermöglicht Hilde Spiels Wiedentdeckung

Mit einer 2.000 Seiten umfassenden dreibändigen Werkauswahl ist die Autorin und Journalistin Hilde Spiel (1911-1990) wiederzuentdecken. Neben den autobiografischen Schriften der Wienerin, die 1936-63 in London lebte und 1946 als "War Correspondent" erstmals in ihre Heimat zurückkehrte, sind drei Romane (darunter eine Erstveröffentlichung), sowie Kritiken und Essays versammelt. Der APA haben die Herausgeberinnen Daniela Strigl und Karin S. Wozonig einige Fragen beantwortet.

APA: Warum soll man das Werk von Hilde Spiel wiederentdecken - und warum ist es überhaupt in Vergessenheit geraten?

Daniela Strigl: Weil man darin auf kurzweilige Weise Wesentliches über das (kulturelle) Leben im 20. Jahrhundert erfährt, in Österreich, in England, in Deutschland, in einem bestimmten Milieu und zugleich geprägt von der exemplarischen Erfahrung des Heimatverlusts, des Exils, des Sprachwechsels.

In Spiel kann man eine Zeitzeugin mit unglaublich vielen bemerkenswerten Kontakten kennenlernen, eine Erzählerin mit eigener Stimme, eine vielseitig gebildete und elegant formulierende Essayistin mit Sinn für das Charakteristische einer Person, eines Werks und die wohl bedeutendste deutschsprachige Kritikerin der Nachkriegszeit - eine leidenschaftliche Fürsprecherin der Literatur, die sie vor allem vor dem Hallraum der Donaumonarchie gelesen hat.

Abgesehen von ihrer Biografie über die Wiener Salonniere Fanny von Arnstein, einem Longseller, hat man diese Qualitäten in den vergangenen Jahren vielleicht zu wenig geschätzt. Ihre Erinnerungen, um 1990 Bestseller, waren vergriffen. Jetzt ist es an der Zeit, zu dem zurückzukehren, was sie geschrieben hat, ohne sie als öffentliche Person mit markanter Stimme vor Augen und Ohren zu haben.

APA: Daniel Kehlmann reibt sich in seinem Vorwort an der Zuschreibung als "Grande Dame der Österreichischen Literatur". Wie sehen Sie das?

Karin S. Wozonig: Ich denke, dass Hilde Spiel durchaus bewusst war, dass ihr diese Zuschreibung auch Vorteile verschafft. Vielleicht hat sie nicht aktiv danach gestrebt, aber sie hat ganz offensichtlich auch nichts dagegen gehabt, Stichwort Perlenkette. Die Grande Dame ist eben auch jemand, den man respektiert, die einem etwas, zum Beispiel Bildung und Lebenserfahrung, voraus hat, die sich abhebt von den anderen. Dass sie sich auch in höherem Alter nicht immer damenhaft verhalten hat, ist überliefert - und natürlich braucht es auch eine gewisse Seniorität, um Grande Dame zu sein. So gesehen ist das auch eine Frage der Generation des Betrachters/der Betrachterin, ob man sich Hilde Spiel auch als junge, nicht damenhafte Person vorstellen kann.

Strigl: Hilde Spiels Selbstbewusstsein speist sich nicht zuletzt aus ihrem (sehr gebildeten und kunstaffinen) bürgerlichen Elternhaus. Das hat sie, trotz frühem sozialdemokratischen Bekenntnis, nie verleugnet. In der Männerwelt der englischen, deutschen und österreichischen Presse und des Literaturbetriebs war das Kostüm der Dame wohl auch so etwas wie eine Rüstung. Als Kritikerin war Spiel nicht immer höflich, sondern auch sehr unverblümt. Gar nicht damenhaft, sondern erstaunlich freimütig geht sie in ihren Erinnerungen mit ihrer erotischen Biografie um.

APA: Was ist von ihren Unterhaltungsromanen wie "Verwirrung am Wolfgangsee" zu halten, die Sie nicht in Ihre Auswahl aufgenommen haben?

Wozonig: Dieser Roman und die frühen Erzählungen, die Hilde Spiel unter Pseudonym veröffentlicht hat, aber auch ein paar spätere Prosastücke sind Fingerübungen, und zwar gute. Mir ist kein wirklich schlechter Erzähltext von Hilde Spiel untergekommen. Über "Verwirrung am Wolfgangsee" schreibt Hermann Hesse in einer Rezension: "Es ist eine anmutige, spielerisch-graziöse Sommer- und Feriengeschichte von jungen Menschen, Autoreise, Liebelei, Verwirrung der Gefühle, alles höchst begabt und anmutig skizziert, leicht und melodiös." Das trifft zu, gegen diese Art von Literatur ist auch nichts zu sagen, aber es ist nicht das, was Hilde Spiel sich für sich vorgestellt hat. Sie war davon überzeugt, dass sie bessere Literatur schreiben könnte (und mit dem in der Ausgabe erstmals veröffentlichten Roman "Der Sonderzug" auch bessere geschrieben hat), wenn sie nicht von Berufs wegen so viel anderes schreiben müsste.

APA: Warum hat "Der Sonderzug" so viel Verspätung und erscheint erst jetzt?

Wozonig: Der zweite Roman aus Hilde Spiels Feder ist im Vergleich zum sehr erfolgreichen Debüt "Kati auf der Brücke" (1933) formal origineller. Es ist ein Episodenroman, der sich um die weibliche Hauptfigur herum ordnet, eine junge Frau aus bürgerlichem Haus, aus Österreich stammend und in der Schweiz lebend, die mit einer organisierten Gruppenreise für wenige Tage nach Paris kommt. Sie erlebt dort eine neue persönliche Freiheit und ist von der Stadt fasziniert, die in den frühen 1930er-Jahren tatsächlich und nicht nur literarisch eine große Anziehungskraft auf junge Menschen ausgeübt hat. Sie sieht aber auch politische Unruhen und bezieht dazu Stellung.

Zsolnay, der Verlag, der Hilde Spiels Debüt verlegt hat, hat das Manuskript vom "Sonderzug" 1935 abgelehnt, mit der Begründung, die Geschichte sei zu zerflattert und zu gefühlig. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die wahren Ablehnungsgründe nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 der politische Gehalt und die Autorin waren. Das Buch der Jüdin Hilde Spiel wäre in Deutschland - und das war Zsolnays wichtigster Markt - nicht mehr zu verkaufen gewesen.

APA: Wie schwierig war die Auswahl für die dreibändige Werkausgabe - und wie viel Material galt es dafür zu sichten?

Wozonig: Ein paar Texte waren von Anfang an Fixstarter - die Erinnerungen, die knapp vor Spiels Tod noch zu Bestsellern wurden und nun schon lange vergriffen waren; der exemplarische Exilroman "Lisas Zimmer" (1965) und natürlich "Der Sonderzug", nachdem wir ihn im Nachlass endlich gefunden hatten. Die Ablehnung dieses Romans war Spiels lebenslange Wunde. Schwierig war meiner Meinung nach die Entscheidung gegen ihre Erzählungen und die Auswahl aus den vielen, vielen vorzüglichen Essays und Kritiken. Spiel schrieb für rund 90 Zeitungen und Zeitschriften, allein für die FAZ verfasste sie mehr als 900 Beiträge.

APA: Manche schätzen Hilde Spiel als Kritikerin und Feuilletonistin deutlich mehr denn als Autorin von Romanen und Erzählungen. Eine falsche Einschätzung?

Strigl: Das war jedenfalls die des Marcel Reich-Ranicki. Spiel galt nach ihrem Romandebüt als literarische Hoffnung, und es waren wohl die Zeitläufte daran schuld, dass sie sich beruflich mehr und mehr Richtung Essay und Kritik orientiert und ihr literarisches Talent vernachlässigt hat. Wenn sie sich darauf besonnen hat, sind ihr großartige erzählende Texte gelungen. Wir wollten hier die wirklich besonderen Romane bringen und mit jedem ein anderes Formkonzept, eine andere Ästhetik, eine andere Tonlage präsentieren. Mit ihren Essays, die oft Porträts sind, und ihren Rezensionen ist Spiel unbestritten eine Klasse für sich. In ihrer gründlichen Kenntnis der englischen wie der deutschsprachigen Kultur und Literatur, ihrer stilistischen Prägnanz und Eleganz, ihrer Neugier, ihrem freimütigen Urteil.

APA: Welche Stellung nehmen die autobiografischen Texte in ihrem Werk ein?

Strigl: Ein Schlüsseltext ist für mich "Rückkehr nach Wien", das präzise und ergreifende Zeugnis der Wiederbegegnung mit ihrer Geburtsstadt 1946, Spiel in der Uniform der britischen Besatzer, auf der Seite der Sieger und zugleich schmerzhaft konfrontiert mit der zerstörten Stadt und mit ihrer Kindheit und Jugend, zu der jede Verbindung abgerissen ist. Die Atmosphäre zwischen Altlasten und Neubeginn hat Hilde Spiel grandios festgehalten.

Wozonig: Das sind herausragende Texte, die einerseits durch die Dringlichkeit, andererseits durch den Willen zum passenden, richtigen, treffenden Ausdruck besonders lesenswert sind. Hilde Spiel hat sich nicht nur auf ihr Gedächtnis verlassen, sie hat ihre lebenslang geführten Notizbücher herangezogen, sie wollte Zeugin sein und hat ganz genau gewusst, dass sie auch bei größter Fülle und Genauigkeit bei Orten, Personen und Ereignissen nie objektiv sein würde, dass es immer genau ihr Standpunkt sein muss, von dem aus sie spricht. Spiel hatte ein großes, profundes Interesse an Menschen. Ich glaube, sie wollte vom Leben, vielleicht vor allem von den Menschen, lernen, sich ein Urteil bilden, es aber auch revidieren können, Altes (ihre persönliche aber auch die große, politische und kulturelle Geschichte) verstehen und Neuem gegenüber aufgeschlossen sein. Das alles vermittelt sich in ihren autobiografischen Texten.

(Die Fragen stellte Wolfgang Huber-Lang/APA)