Schon einmal vor Gericht
Immobilienprojekt als Luftschloss: Zwei Tiroler unter schwerem Betrugsverdacht
Nach einem gescheiterten Hotelprojekt in Albanien sitzen zwei Tiroler Geschäftsleute jetzt in der Innsbrucker Justizanstalt hinter Gittern.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Ein angebliches Hotelprojekt in Albanien endete für zwei Geschäftsleute in Untersuchungshaft. Den Männern wird vorgeworfen, Investoren um über 300.000 Euro geschädigt zu haben. Einer der beiden stand schon in Niederösterreich vor Gericht.