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Alarm um Penicillin muss EU wachrütteln

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Billigimporte aus China gefährden Europas letzte vollintegrierte Penicillin-Produktion in Kundl. Die EU muss hier und anderswo die eigene Sicherheit endlich energischer schützen.

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