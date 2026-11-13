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Kommentar
Alarm um Penicillin muss EU wachrütteln
Kommentarvon Alois Vahrner
Billigimporte aus China gefährden Europas letzte vollintegrierte Penicillin-Produktion in Kundl. Die EU muss hier und anderswo die eigene Sicherheit endlich energischer schützen.
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