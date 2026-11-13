Weltweiter Ausfall beeinträchtigt Microsoft Outlook und Teams

Ein massiver weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams hat am Donnerstag und Freitag Nutzerinnen und Nutzer beeinträchtigt. Auch der Betrieb von Unternehmen und Behörden rund um den Globus war gestört. Die Behebung der Probleme dauerte auch nach etwa zehn Stunden noch an. Bemühungen zur Wiederherstellung der Dienste kämen nicht wie erwartet voran, teilte Microsoft mit. Das Unternehmen suche nach alternativen Wegen, um die Serverkapazitäten zu erhöhen.

Betroffen sind vor allem Funktionen von Microsoft 365, die auf der cloudbasierten E-Mail-Plattform Exchange Online basieren. Auf der Website Downdetector wurden in der Spitze mehr als 130.000 Ausfälle in den USA gemeldet, bevor sich die Probleme am Freitag auch auf den asiatisch-pazifischen Raum ausweiteten. Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X den Kampf gegen die Ausfälle.

Behörden und Wirtschaft betroffen

Von der Störung sind auch sensible Regierungsbereiche betroffen. In Australien meldeten der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle. Die Regierung in Canberra aktivierte ein Abkommen mit Microsoft, um eine vorrangige Wiederherstellung der Systeme sicherzustellen. Der australische Innen- und Cybersicherheitsminister Tony Burke erklärte, Microsoft gehe nicht von einem Cyberangriff aus. Vielmehr handle es sich offenbar um ein fehlerhaftes Update, ähnlich wie bei der weltweiten IT-Panne durch die Sicherheitsfirma CrowdStrike im Jahr 2024. Auch das US-Repräsentantenhaus meldete Einschränkungen für seine Nutzer.

Die Auswirkungen zogen zudem weite Kreise in der Wirtschaft. Die Entwickler von Künstlicher Intelligenz (KI), OpenAI und Anthropic, untersuchten Probleme mit Schnittstellen zu Microsoft-Diensten, die nicht wie erwartet funktionierten. Der US-Elektrolastwagenbauer Workhorse Group verschob wegen der IT-Probleme die Vorlage seiner Quartalszahlen. Microsoft hatte zuvor erklärt, dass eine Reihe von Servern unerwartet nicht verfügbar sei. Dies liege jedoch nicht an einem plötzlichen Anstieg des Datenverkehrs. Erst im vergangenen Monat hatte ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Probleme gesorgt.