Theologe im Interview
Der Popstar-Papst und die Rückkehr des Glaubens: Was macht den Hype um Leo aus?
In der peruanischen Stadt Callao wurde anlässlich des Besuchs von Papst Leo XIV. eine 14 Meter hohe Statue zu seinen Ehren errichtet. Leo wirkte viele Jahre als Missionar und Bischof in Peru.
© AFP/Benavides
Papst Leo zieht in Südamerika Millionen Menschen in seinen Bann. Aber auch in Europa kehrt der Glaube zurück. Die TT sprach mit dem Kirchenexperten Paul M. Zulehner über Papst-Hype und spirituelle Renaissance.
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