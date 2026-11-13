Angezündete Zeitschrift löste Wiesenbrand in Nassereith aus

Die Feuerwehr Nassereith hat am Donnerstagabend einen Wiesenbrand zwischen Aschland und Roßbach gelöscht. 28 Feuerwehrleute rückten mit vier Fahrzeugen aus. Sie konnten auch ein Glutnest rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers verhindern.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen wurde der Brand durch eine angezündete Zeitschrift ausgelöst. Die Polizei geht davon aus, dass diese von einer bislang unbekannten Person entzündet wurde. Der nasse Boden verhinderte, dass sich die Glut weiter ausbreitete. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)