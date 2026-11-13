MED-EL: Mit Hightech Leben verändern

Innovation, Technologie und Design

Ein Implantat lässt Menschen, denen selbst das beste Hörgerät nicht helfen kann, wieder hören – klingt wie Magie, ist aber vielmehr das Resultat jahrzehntelanger Entwicklungs- und Forschungsarbeit. Als weltweit führender Hörimplantat-Hersteller entwickelt MED-EL Lösungen, die Menschen aller Altersstufen mit ihrer Umwelt und ihren Lieben verbinden sollen.

Die Firmengeschichte von MED-EL ist geprägt von technologischem Fortschritt und zahllosen Weltneuheiten in der Versorgung von Hörverlust. Die erste beidseitige Implantation, der erste abseits des Ohrs getragene Cochlea-Implantat-Audioprozessor und der erste OP-Roboter zur Unterstützung der Implantation sind nur drei Beispiele aus einer langen Liste bahnbrechender Entwicklungen.

MED-EL Hörsysteme kommen in der Behandlung sämtlicher Arten von Hörverlust zum Einsatz. Die Auswahl reicht von Cochlea-Implantaten über Systeme zur elektrisch-akustischen Stimulation und diverse Knochenleitungslösungen bis hin zu Mittelohr- und Hirnstammimplantaten. Zusätzlich zu den Hörsystemen entwickelt MED-EL Produkte, die nicht das Hören, sondern andere Körperfunktionen wiederherstellen.

„Ich bin dankbar, dass ich nach einem Jahr Karenz in meine Führungsposition zurückkommen und parallel dazu geringfügig arbeiten konnte. Das zeigt, dass MED-EL die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.“ Carina - Manager, IT Governance & Strategy

Wo Arbeiten Sinn macht

Wer bei MED-EL einsteigt, erhält die Möglichkeit, in topmotivierten, international aufgestellten Teams an faszinierenden medizinisch-technischen Produkten zu arbeiten. Ganz egal, welche Tätigkeit im Unternehmen Sie anstreben – als Teil von MED-EL leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu beeindruckenden Innovationen, die tagtäglich das Leben vieler Menschen weltweit verbessern!

Darüber hinaus erwarten Sie Benefits wie flexible Arbeitszeiten, spannende Trainings, attraktive Rabatte bei etlichen Partnerbetrieben, modernste Räumlichkeiten, optimale Verkehrsanbindung, Öffi-Zuschuss und vieles mehr. Sie möchten mit uns gemeinsam an lebensverändernden Technologien arbeiten, die Menschen auf der ganzen Welt das Hören ermöglichen?

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