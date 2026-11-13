Euphorische Tage im Tiroler Tischtennis-Lager: Kufstein greift im Europa-Cup an

Während TTC Kirchbichl einen besonderen Heimspieltag absolvierte, greift SU Kufstein erstmals im Europe Cup an.

„Es war richtig cool, auch für das Teamgefüge. Es ist einfach lässig, wenn sich etwas rührt.“ Nach getaner Arbeit blickte Martina Kapfinger, Obfrau des TTC Raiba Kirchbichl, mit strahlenden Augen auf das intensive Tischtennis-Wochenende zurück. Der Traditionsclub stellt heuer in beiden Bundesligen erstmals vier Teams. Was in Österreich absoluten Seltenheitswert hat.

Neben den drei Frauen-Teams (2x 1. Bundesliga/unteres Play-off, 1x 2. Bundesliga) ist nach dem Aufstieg erstmals auch die Herren-Mannschaft (2. Bundesliga) vertreten – und alle vier Teams geigten zuletzt in Kirchbichl auf. Dass nur die Frauen-Einsergarnitur mit der meist siegreichen Lokalmadatorin Teresa Oppelz zwei Erfolge einfahren konnte, tat der Euphorie keinen Abbruch. Vor allem beim blutjungen Männerteam (u. a. Florian Dietrich, Lennox Kapfinger) war man auf ein schwieriges Premierenjahr eingestellt.

Ein Bild, vier Bundesliga-Teams: Der TTC Kirchbichl erlebte zuletzt ein ganz besonderes Heimspiel-Wochenende. © Schwaighofer

Die SU Sparkasse Kufstein stellt ebenfalls vier Bundesliga-Teams. Der Fokus liegt dieser Tage aber auf der Einser-Garnitur der Damen, die ab Freitag erstmals am Europe Cup teilnehmen.