Heftige Unwetter in Italien: Häuser evakuiert, Bahnverkehr unterbrochen

Betroffen sind Teile von Ligurien und der Toskana. Rund 100 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, die Feuerwehren waren gefordert.

In Teilen von Italien ist es in den vergangenen Tagen zu heftigen Unwettern gekommen. Besonders schwierig war die Situation am Donnerstag in der toskanischen Provinz Massa-Carrara. In den Ortsteilen Casette und Forno mussten rund 100 Menschen ihre Häuser verlassen, nachdem ein Erdrutsch diese teilweise von der Außenwelt abgeschnitten hatte.

Flüsse in der Toskana und in Ligurien stiegen zeitweise stark an. © Vigili del Fuoco

Große Regenmengen wurden in der Provinz Pistoia und in der Region Garfagnana gemessen. Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt. Einige Linien wurden unterbrochen. Die Zivilschutzbehörde rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Unnötige Fahrten sollten vermieden werden.

Menschen in Ligurien gerettet

Auch in der Region Ligurien berichtet die Feuerwehr von Überschwemmungen und Wasserschäden. In der Provinz La Spezia etwa wurden mehr als 100 Einsätze verzeichnet.