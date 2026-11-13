Heftige Unwetter in Italien: Häuser evakuiert, Bahnverkehr unterbrochen
Betroffen sind Teile von Ligurien und der Toskana. Rund 100 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, die Feuerwehren waren gefordert.
In Teilen von Italien ist es in den vergangenen Tagen zu heftigen Unwettern gekommen. Besonders schwierig war die Situation am Donnerstag in der toskanischen Provinz Massa-Carrara. In den Ortsteilen Casette und Forno mussten rund 100 Menschen ihre Häuser verlassen, nachdem ein Erdrutsch diese teilweise von der Außenwelt abgeschnitten hatte.
Große Regenmengen wurden in der Provinz Pistoia und in der Region Garfagnana gemessen. Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt. Einige Linien wurden unterbrochen. Die Zivilschutzbehörde rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Unnötige Fahrten sollten vermieden werden.
Menschen in Ligurien gerettet
Auch in der Region Ligurien berichtet die Feuerwehr von Überschwemmungen und Wasserschäden. In der Provinz La Spezia etwa wurden mehr als 100 Einsätze verzeichnet.
In der Stadt Ventimiglia mussten laut Einsatzkräften 19 Personen an einem Eisenbahnviadukt gerettet werden. Sie wurden offenbar vom starken Anstieg des Flusspegels überrascht. Der Bahnverkehr war zeitweise unterbrochen. (TT.com, APA)