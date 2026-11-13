Heftige Unwetter in Norditalien: Menschen gerettet, Hunderte Einsätze

Betroffen sind fünf Regionen, besonders im Norden des Landes. Rund 100 Menschen mussten ihre Häuser verlassen oder sind von der Außenwelt abgeschnitten. Die Feuerwehren waren gefordert.

Heftige Regenfälle haben in mehreren Regionen Italiens zu Überschwemmungen, Erdrutschen und Evakuierungen geführt. Betroffen sind die Toskana, Ligurien, Friaul-Julisch Venetien, Basilikate und Marken. Die Feuerwehr spricht von mehr als 340 Einsätzen.

In Ventimiglia nahe der italienisch-französischen Grenze wurden 19 Menschen gerettet, die vom plötzlich anschwellenden Fluss Roja überrascht worden waren. Die Migranten hatten unter einer Eisenbahnbrücke im Flussbett des Roja ein provisorisches Lager errichtet. Am späten Donnerstag wurden sie vom plötzlich steigenden Wasser überrascht. Feuerwehrleute und Taucher retteten zunächst 14 Menschen, die unter zwei Brückenabschnitten eingeschlossen waren. Bei einer anschließenden Suche entdeckten die Einsatzkräfte fünf weitere Personen und brachten auch sie in Sicherheit. Zudem suchten die Einsatzkräfte nach möglichen Vermissten.

Flüsse in der Toskana und in Ligurien stiegen zeitweise stark an. © Vigili del Fuoco

Kritische Lage in der Toskana

Besonders kritisch ist die Lage in der Toskana, vor allem in den Provinzen Massa-Carrara und Lucca. Nach Angaben des regionalen Zivilschutzes wurden in den Gemeinden San Giuliano Terme und Vagli di Sotto insgesamt 65 Menschen vorsorglich aus ihren Häusern evakuiert. Weitere 53 Menschen sind in den Ortschaften Casette und Caglieglia von der Außenwelt abgeschnitten, 13 weitere in Pietrasanta.

Mehrere Flüsse werden wegen der Hochwassergefahr überwacht. Besonders angespannt ist die Situation am Serchio, der im Gebiet der Stadt Lucca über die Ufer trat und Straßen überschwemmte. Am Fluss Arno lagen die Wasserstände zuletzt noch innerhalb der festgelegten Grenzwerte. Der toskanische Regionalpräsident Eugenio Giani äußerte die Hoffnung, dass sich die Lage in den kommenden Stunden allmählich entspannen werde.

Auch Friaul-Julisch Venetien ist weiterhin von den Unwettern betroffen. Überschwemmungen wurden unter anderem in Lignano, Latisana, Monfalcone, Triest und Udine gemeldet. In Taipana, Tarcento und Savogna kam es zudem zu Steinschlägen, die den Straßenverkehr beeinträchtigten. In Triest erreichten die Windböen nach Angaben der Behörden Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.