Steiermark vorbildhaft
Vom Pionier zum Schlusslicht: In Tirol gibt es österreichweit die meisten Sonderschüler
Ob ein Kind mit Behinderung die Regelschule besuchen kann oder in eine Sonderschule kommt, hängt in Österreich noch immer stark vom Wohnort ab.
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In Tirol kommen laut Inklusionsbericht sechs von zehn Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf noch immer in eine Sonderschule. Diese Entscheidung fällen laut Georg Willeit, Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol, „viele Eltern schweren Herzens“. Der Bericht kritisiert fehlende Rahmenbedingungen und bürokratische Hürden für ein gemeinsames Lernen.
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