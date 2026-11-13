Nach Cyberangriff auf Brenner Basistunnel: Wie ticken Hacker?

Bei der Hackerattacke auf den BBT hatten Kriminelle Zugriff auf 812 GB Daten und forderten Lösegeld. Wir wollten wissen: Wie ticken Hacker und hat Österreich zuletzt zu wenig für die IT-Sicherheit gemacht? Was oft unterschätzt wird: Auch im Privatbereich gibt es häufig Sicherheitslücken – etwa im Haushalt bei Staubsaugern oder Musikboxen.