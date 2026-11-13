Nach Cyberangriff auf Brenner Basistunnel: Wie ticken Hacker?
Bei der Hackerattacke auf den BBT hatten Kriminelle Zugriff auf 812 GB Daten und forderten Lösegeld. Wir wollten wissen: Wie ticken Hacker und hat Österreich zuletzt zu wenig für die IT-Sicherheit gemacht? Was oft unterschätzt wird: Auch im Privatbereich gibt es häufig Sicherheitslücken – etwa im Haushalt bei Staubsaugern oder Musikboxen.
🎧 Podcast | IT-Professor Rainer Böhme erklärt Cyberkriminalität
📱 Sie möchten „Tirol Live“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.
Zur Person: Rainer Böhme
🎓 Ausbildung: 1978 in München geboren, studierte Böhme Informatik, Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaften an der TU Dresden.
🏛️ Beruf: Seit 2015 ist er Professor für IT-Sicherheit und Datenschutz an der Universität Innsbruck. Dort leitet er das „Security and Privacy Lab“.
🔬 Forschung: Seine Schwerpunkte sind Cyberkriminalität, digitale Forensik, Kryptowährungen und die wirtschaftlichen Aspekte der IT-Sicherheit.
🌍 International: Berufliche Stationen führten ihn unter anderem zur Europäischen Zentralbank, nach Berkeley und an die Universität Münster. 2023 war er Gastprofessor am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA.
Kommentare