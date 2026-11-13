2027: Jetzt die eigene Zukunft absichern!

Ein neues Jahr, neue Vorsätze – und die Chance, die eigene finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten. Denn: Wer heute vorsorgt, schafft sich morgen mehr Freiheit und Sicherheit.

Ob Eigenheim, Wohnung oder Auto: Wir Tirolerinnen und Tiroler achten darauf, dass unser Hab und Gut abgesichert ist. Doch wie sieht es mit unserer eigenen finanziellen Zukunft aus? Gerade die Altersvorsorge wird gerne auf später verschoben. Dabei ist eines klar: Die staatliche Pension allein wird künftig für viele Menschen nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Wer auch im Alter finanziell unabhängig bleiben möchte, sollte deshalb rechtzeitig selbst aktiv werden. Der bevorstehende Jahreswechsel ist dafür die perfekte Gelegenheit.

Drei gute Gründe, jetzt mit der privaten Vorsorge zu starten:

1. Weil die staatliche Pension allein oft nicht reicht

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Während 1950 noch sechs Erwerbsfähige auf einen Pensionisten kamen, werden es 2040 voraussichtlich nur noch zwei sein. Das stellt unser Pensionssystem aber auch das Budget vor große Herausforderungen. „Wer auch im Ruhestand gut leben und sich seine Wünsche erfüllen möchte, sollte sich nicht allein auf die staatliche Pension verlassen. Mit privater Vorsorge lässt sich rechtzeitig ein zusätzliches finanzielles Polster aufbauen“, erklärt Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol.

2. Weil jeder Euro und jedes Jahr zählen

Ob Teilzeit, Kinderbetreuung oder berufliche Auszeiten: Im Laufe eines Arbeitslebens gibt es viele Gründe, warum die spätere Pension niedriger ausfallen kann als erwartet. Besonders Frauen sind davon betroffen – auch bei uns in Tirol. Sie tragen, aufgrund von niedrigeren Einkommen, Teilzeitbeschäftigungen sowie Erwerbsunterbrechungen durch Kinderbetreuung und Karenz, ein deutlich höheres Risiko in der Pension von Altersarmut betroffen zu sein als Männer. Die gute Nachricht: Schon mit kleinen, regelmäßigen Beträgen lässt sich langfristig viel erreichen. „Entscheidend ist nicht, wie viel Geld man zu Beginn zur Verfügung hat, sondern dass man überhaupt startet. Denn je früher man vorsorgt, desto stärker kann man vom Zinseszinseffekt profitieren“, so Peer.

3. Weil der beste Zeitpunkt heute ist

Hand aufs Herz: Wer hat sich nicht schon einmal vorgenommen, sich endlich um seine finanzielle Vorsorge zu kümmern? Und es dann doch wieder aufgeschoben? Dabei muss der Einstieg weder kompliziert noch teuer sein. Wichtig ist, den ersten Schritt zu machen. „Mein Tipp an alle Tirolerinnen und Tiroler: Nehmen Sie Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand. Schauen Sie auf Ihr Pensionskonto, verschaffen Sie sich einen Überblick und lassen Sie sich persönlich beraten. Gemeinsam finden wir eine Vorsorgelösung, die zu Ihrem Leben und Ihren finanziellen Möglichkeiten passt“, betont Walter Peer.