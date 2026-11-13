Rücktritt nach historischem Olympia-Start: „Es war wirklich die beste Zeit meines Lebens“

Die Weltcup-Saison hat noch gar nicht richtig Fahrt aufgenommen, da gibt es schon den nächsten Rücktritt im Ski-Zirkus. Dieses Mal zog mit Piera Hudson eine Exotin einen sportlichen Schlussstrich.

„Danke für alles, Skisport, es war wirklich die beste Zeit meines Lebens“, resümierte die 30-Jährige zu einem Video mit zahlreichen Impressionen aus ihrer Laufbahn („22 Jahre in 2 Minuten zusammengefasst“) auf Instagram.

Hudson schrieb im vergangenen Februar bei den Olympischen Spielen in Cortina Sport-Geschichte. Die gebürtige Neuseeländerin startete nach drei verpassten Olympia-Qualifikationen (2014, 2018 und 2022) und nach einem Nationenwechsel (Dezember 2025) für die Vereinigten Arabischen Emirate im Slalom und Riesentorlauf. Damit war die Fahnenträgerin zusammen mit Alex Astridge die erste Sportlerin des Landes bei Winterspielen.