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Harry Kane zum Mitbieten: Rekordergebnis bei Charity-Gala zugunsten der Krebshilfe Tirol
Krebshilfe-Tirol-Geschäftsführer Florian Klotz, Präsident der Krebshilfe Tirol Dominik Wolf mit Casino-Direktor Martin König (organsierte die Fußballschuhe von Harry Kane) und Villa-Blanka-Direktorin Sabine Wechselberger (v.l.).
© Dalia Föger
Glamour mit gutem Gewissen: Bei der Charity-Gala „A Touch of Gold“ kamen Tirols Gesellschaft und zahlreiche prominente Unterstützer zusammen, um ein starkes Zeichen im Kampf gegen Krebs zu setzen. 113.295 Euro für die Krebshilfe Tirol machten den Abend zu einem echten Erfolg.
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