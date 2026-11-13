Skulpturen von Johann Weinhart wieder im Außerfern zu sehen

Fast sieben Jahre nach seinem Tod widmet das Museum im Grünen Haus dem Außerferner Bildhauer Johann Weinhart eine umfassende Ausstellung. 46 Werke aus dem Nachlass des Künstlers geben Einblick in sein jahrzehntelanges Schaffen.

Reutte – Johann „Hans“ Weinhart prägte die Kunstlandschaft des Außerferns über Jahrzehnte hinweg. Nun kehren seine Werke erstmals im Rahmen einer eigenen Museumsausstellung in die Region zurück. Ab 20. November zeigt das Museum im Grünen Haus in Reutte 46 Arbeiten aus dem Nachlass des Künstlers und eröffnet damit einen umfassenden Blick auf sein Lebenswerk.

Weinhart wurde 1925 geboren und ließ sich 1958 in seiner Wahlheimat Biberwier nieder. Bis zu seinem Tod im Jahr 2019 zählte er zu den bekanntesten und erfolgreichsten Bildhauern des Außerferns. Seine Werke finden sich im öffentlichen Raum ebenso wie in Sammlungen und Privatbesitz.

Die Ausstellung spannt einen Bogen von den Anfängen bis zu den Höhepunkten seines Schaffens. Zu sehen sind Bronzeskulpturen, Reliefs, Arbeiten in Mischtechniken sowie Zeichnungen und weitere Arbeiten auf Papier. Immer wieder beschäftigte sich Weinhart mit christlichen Motiven und philosophischen Fragestellungen. Dabei suchte er nach Ausdrucksformen, die über eine rein realistische Darstellung hinausgehen.

Besonders charakteristisch sind die Oberflächen seiner Bronzearbeiten. Feine Strukturen, die an Stoffe, Stein, Haut oder Haare erinnern, verleihen den Skulpturen eine außergewöhnliche Wirkung. Kubische Formen verbinden sich mit filigranen Körpern, überlange Gliedmaßen sorgen für eine markante und unverwechselbare Bildsprache.

Im Museum treten die Werke in Dialog mit der bestehenden Schausammlung. Moderne Skulpturen begegnen dabei barocken Kunstwerken und machen Gemeinsamkeiten ebenso sichtbar wie Unterschiede. Erläuterungen zu ausgewählten Exponaten sowie kurze Filmsequenzen geben zusätzliche Einblicke in die Gedankenwelt und das Leben des Künstlers.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 19. November, um 19 Uhr im Museum im Grünen Haus eröffnet und ist von 20. November bis 27. Februar zu sehen Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag jeweils von 13 bis 17 Uhr.