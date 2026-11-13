Auto-Abnahmen häufen sich
Auf dieser Tiroler Straße werden viele Männer ihren Führerschein los
Beamte der Polizei Matrei bei der Tempokontrolle in St. Johann im Walde: Die lange Gerade mit freier Sicht animiert Autofahrer immer wieder zum Rasen.
© Catharina Oblasser
Ende Oktober war ein deutscher Porschefahrer mit 197 Stundenkilometern auf der B108 bei St. Johann im Walde unterwegs. Er ist nicht nur den Führerschein los, sondern auch sein Auto. Solche Fälle von extremer Raserei gibt es auf diesem eher unbelebten Straßenstück immer wieder. Auto-Abnahmen werden häufiger.
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