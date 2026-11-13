Auto-Abnahmen häufen sich

Auf dieser Tiroler Straße werden viele Männer ihren Führerschein los

Beamte der Polizei Matrei bei der Tempokontrolle in St. Johann im Walde: Die lange Gerade mit freier Sicht animiert Autofahrer immer wieder zum Rasen.
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Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Ende Oktober war ein deutscher Porschefahrer mit 197 Stundenkilometern auf der B108 bei St. Johann im Walde unterwegs. Er ist nicht nur den Führerschein los, sondern auch sein Auto. Solche Fälle von extremer Raserei gibt es auf diesem eher unbelebten Straßenstück immer wieder. Auto-Abnahmen werden häufiger.

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